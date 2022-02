Dramaet fortsætter: Veganerpartiet afsætter hele landsledelsen

Det sker, efter et flertal af partiets medlemmer har stemt for et mistillidsvotum mod landsledelsen

Hele landsledelsen i Veganerpartiet skal skiftes ud. Det står klart efter en afstemning til partiets ekstraordinære landsmøde, hvor partiets medlemmer for kort tid siden stemte for et mistillidsvotum.

Det erfarer Ekstra Bladet.

Politisk ordfører Michael Monberg må derfor forlade landsledelsen.

92 af medlemmerne stemte for mistillidsvotummet, 43 stemte imod og seks medlemmer stemte blankt.

Afstemningen var den anden af to afstemninger, der har været på programmet i dag.

Tidligere på eftermiddagen stemte partiets medlemmer for, at den tidligere politiske ordfører og medstifter Henrik Vindfeldt var velkommen i partiet igen. Han blev ekskluderet i januar af den landsledelse, der nu må træde af. Landsledelsen begrundede eksklusionen med, at Henrik Vindfeldt skulle have begået krænkelser af 'ikke seksuel karakter'.

Beskyldninger som Henrik Vindfeldt klart afviste, der skulle være hold i.

Artiklen fortsætter under billedet.

Henrik Vindfeldt er atter velkommen i Veganerpartiet. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Forventer central rolle

Det er en lettet Henrik Vindfeldt, Ekstra Bladet fanger over en telefonforbindelse efter resultaterne af de to afstemninger.

- Jeg er rigtig glad og rigtig lettet. Min forlovede har talt min sag derinde, og hun har gjort det super godt, siger Henrik Vindfeldt, der har måtte sidde uden for bygningen i Taastrup og følge sin skæbne.

Medstifteren forventer, at han skal spille en central rolle fremover i partiet.

- Jeg går ud fra, at jeg skal være politisk ordfører, siger Henrik Vindfeldt og tilføjer, at han ikke stiller op til landsledelsen.

Medstifter Michael Monberg har tidligere sagt, at han ville melde sig ud, hvis Henrik Vindfeldt fik lov til at vende tilbage til partiet.

Henrik Vindfeldt derimod er klar til samarbejde - også med den nu tidligere landsledelse.

- Vi har fået klaret det her nu. Nu skal vi arbejde hen mod at realisere den drøm, vi deler. At Danmark får en landbrugsreform, siger han.

Henrik Vindfeldt er ikke den eneste, der har fulgt landsmødet uden for dørene. Helt usædvanligt har partiet forment pressen adgang til dagens landsmøde.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til Ekstra Bladets podcast om dansk politik herunder eller i din podcastapp