Drive in-arrangementer skal godkendes af politiet for at undgå smitte

Politiet skal fremover godkende drive in-arrangementer som eksempelvis gudstjenester, biografforestillinger, koncerter og fodboldkampe på storskærm, som opleves fra biler.

Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Det handler om, at undgå smittefare, og at politiet skal kunne sikre ro og orden.

Reglerne træder i kraft fra 25. april 2020 og gælder indtil videre til og med 31. august 2020.

- Danskerne er blevet kreative, når det handler om at holde kontakten ved lige og få kulturelle oplevelser, og vi ser et stigende antal drive in-arrangementer rundt om i landet, siger justitsminister Nick Hækkerup (S) i pressemeddelelsen.

Ministeren har forståelse for, at drive in-arrangementer opstår rundt om i landet i en tid med restriktioner grundet coronavirus.

- Det er grundlæggende et godt og sundt tegn, for det viser, at danskerne er opfindsomme og søger oplevelser og fællesskaber.

- Jeg kan godt forstå, at man har behov for at komme ud af hjemmet, og det kan være en god idé at sidde skærmet i en bil, for eksempel i en drive in-biograf.

- Men det er vigtigt, at også disse happenings sker under ordentlige forhold. Derfor skal alle drive in-arrangementer midlertidigt have tilladelse fra politiet.

- På den måde sikrer vi, at politiet inddrages ved planlægningen af arrangementerne, så de kan afvikles på en måde, hvor vi ikke risikerer smittespredning, siger Hækkerup.

Arrangementer, der afholdes til og med 26. april, er ikke omfattet af tilladelsesordningen, oplyser ministeriet. Dermed har arrangørerne mulighed for at indrette sig på de nye regler.

Fredag aften var der med stor succes Mads Langer-koncert på Tangkrogen i Aarhus. Sangeren stod på en scene foran 500 personbiler.

Langers musik blev fra scenen transmitteret til tilskuernes bilradioer via FM-båndet, og i stedet klapsalver kvitterede publikum med dyt.

- Der er kun positive meldinger fra vores folk på stedet. Der har været styr på det.

- Folk har opført sig, som man skal, og alle bilerne var ude af stedet i løbet af en halv time, siger vagthavende hos Østjyllands Politi Christian Friis til Jyllands-Posten.