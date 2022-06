Droppede FN for at stoppe Putin

Med pomp og pragt blev Kristian Jensen sidste år udnævnt som manden, der skulle skaffe Danmark en plads i FN's Sikkerhedsråd i 2025.

Sikkerhedsrådet er 'det fineste bord', hvor 'de store beslutninger træffes', understregede Kristian Jensen højtideligt dengang.

Alligevel smuttede han fra posten allerede i marts efter godt syv måneder på den særlige post, som statsminister Mette Frederiksen helt ekstraordinært havde udnævnt ham til.

I stedet skiftede han til stillingen som administrerende direktør i Green Power Denmark. Og for nylig overtog SF's tidligere udenrigsminister Holger K. Nielsen så stafetten.

Ekstra Bladet mødte Kristian Jensen på Folkemødet og bad han forklare, hvorfor han tog sit tøj og gik midt i det vigtige arbejde for Danmark.

Mere konkret end FN

- Der skete noget i Ukraine der gjorde, at energi-spørgsmålet rent faktisk blev en brændende platform for os alle sammen. Plus det, at man sammenlægger hele el-værdikæden fra offshore-vindmølleparker til vores stikkontakter, det havde jeg ikke forudset, da jeg sagde ja til det andet.

- Så Green Power Danmark er blevet et finere bord, hvor der træffes større beslutninger end i FN?

- Der træffes ikke større beslutninger, men man træffer mere håndfaste og konkrete beslutninger, siger han og fortsætter:

- Og jeg tror at Danmark er på et rigtig godt spor i forhold til at blive valgt ind i Sikkerhedsrådet. Det fineste bord er stadig sikkerhedsrådet, det mest akutte bord er at gøre noget ved russisk gas.

Nok ikke for pengenes skyld

Kristian Jensen mener desuden, at han i løbet af sine relativt få måneders arbejde har bragt Danmark markant tættere på den forkætrede plads i Sikkerhedsrådet:

- I min tid i Udenrigsministeriet flyttede vi Danmarks muligheder markant fremad. Vi har lavet det setup, der skulle til, og vi var med til at lave det grundlag, som Holger K. nu skal færdiggøre.

- Skiftede du for pengenes skyld?

- Det tror jeg ikke. Jeg havde sådan set et meget godt job