Du hørte rigtigt: Kim Jong-un erkender total fiasko

Hans femårige økonomiske plan har fejlet på næsten alle punkter.

Den opsigtsvækkende melding kommer fra Nordkoreas diktator, Kim Jong-un, under en tale til en sjældent afholdt partikongres i landet.

Det er ikke hver dag, at man hører den enerådige hersker indrømme, at han har fejlet. Men selv det nordkoreanske stats-tv har sendt nyheden til befolkningen.

Smertefuld lektion

Den netop afholdte partikongres er den første af sin slags i fem år. Den kommer på et tidspunkt, hvor Nordkorea er gevaldigt presset økonomisk på grund af blandt andre strenge sanktioner.

Men i stedet for i vanlig stil at give USA skylden for landets håbløse situation tog Kim Jong-un selv ansvaret og erkendte, at 'han har fejlet på næsten alle områder'.

- Vi skal promovere og udvide de succeser og sejre, som vi har opnået, men afværge at skulle opleve disse smertefulde lektioner igen, lød det fra eneherskeren ifølge The Guardian.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Folk på gaden i hovedstaden Pyonyang kunne for en gangs skyld høre deres leder erkende, at han har begået fejl. Foto: Jung Yeon-je/Ritzau Scanpix

Viser nyt super-missil: Så stærkt er Nordkoreas militær

Handel lammet

Ifølge det britiske medie er især handlen med den livsvigtige allierede Kina næsten stendød. Handlen mellem de to lande faldt således med hele 80 procent i 2020.

Det betyder, at Nordkoreas i forvejen skrantende økonomi skrumpede med hele 9,3 procent i det forgangne år.

Det viser tal fra IBK Economic Research Institute i Seoul.