Dyr bil og intern uro kan føre til jordskredsvalg i Grønland

Grønlænderne skal tirsdag til valg, og noget tyder på, at det kan ende med et noget anderledes resultat, end det plejer.

Det socialdemokratiske parti Siumut har siddet i regeringen siden 1979 med kun en enkelt undtagelse mellem 2009 og 2013.

Og noget tyder på, at partiets interne stridigheder kan føre til, at der kommer nye boller på suppen - eller nyt parti i regeringen.

Jordskredsvalg?

De to partier, der primært kæmper om valgsejren, er det nuværende regeringsparti Siumut og oppositionspartiet Inuit Ataqatigiit. Og oppositionspartiet står ifølge meningsmålinger til noget af en fremgang.

Adjunkt på Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik på Grønlands Universitet Rasmus Leander Nielsen fortæller, at Siumuts interne splittelse og uklare holdninger til et mineprojekt ved Kvanefjeld kan være årsag til, at partiet er i tilbagegang ifølge seneste meningsmålinger.

- Der har været nogle møgsager, og der har været nogle opslidende ting, hvor det har været svært for Siumut at regere. Man ved dybest set ikke, hvad man får, hvis man stemmer på Siumut: Om man får Erik Jensen, eller om man får Kim Kielsen som landsstyreformand, og hvilken politik man reelt stemmer på.

- Min formodning er, uden vi rigtig har data på det, at både Kvanefjeld og de opslidende magtkampe i Siumut spiller ind i de foreløbige målinger. På et eller andet tidspunkt tror jeg, at vælgerne er klar til at prøve noget nyt, og håbe på at en ny regering vil kunne skabe et bedre liv for dem eller have nogle prioriteter, der ligger tættere på deres kerneværdier, siger han.

Uro og møgsager

I november blev Siumuts daværende partiformand Kim Kielsen væltet ved partiets landsmøde. Kielsen havde været formand for partiet siden 2014, og udover at være partiformand var han også landsstyreformand. Indtil valget fortsætter han i sidstnævnte position.

Kim Kielsen, landsstyreformand og tidligere partiformand for Siumut. Foto: Louise Herrche Serup

Den nye mand i formandsstolen blev Erik Jensen, som var den ene af to, der stillede op mod Kim Kielsen. Allerede i august 2019 krævede syv medlemmer af partiet, at Kielsen skulle gå af - og Erik Jensen var en af dem. Og i november fik han altså sin vilje.

Kielsen blev kritiseret for ikke at følge Siumuts valgløfter og politik.

I september 2020 fik Kim Kielsen en kedelig sag på nakken, da det blev offentliggjort, at hans biler fra november 2014 til 2019 har kostet det grønlandske selvstyre 688.619 kroner. Det skrev det grønlandske medie Sermitsiaq.

Ville ikke åbne champagnen endnu

Selvom meningsmålingerne viser en fremgang for oppositionspartiet IA, peger Rasmus Leander Nielsen på forbehold, der gør, at man ikke skal tage sejren - eller nederlaget - på forskud.

- Der er mange interne ting, som gør, at vi godt kunne se en jordskredssejr, men hvis jeg var kampagneleder for IA, så ville jeg ikke åbne champagnen endnu, siger han.

- Vi har set før, at partier er blevet målt for højt i den her type meningsmålinger, så vi må også se på den, der snart kommer, og se om den vil vise samme tendens, som den vi har vist i vores seneste målinger.