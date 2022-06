Dyr fornøjelse: - Det hele værd

Det var ikke helt billigt at høre Obama tale i Skive, men det så ikke ud til at mindske begejstringen for besøget af den tidligere amerikanske præsident

SKIVE (Ekstra Bladet): Den politiske superstjerne Barack Obama gik søndag eftermiddag på scenen i Kulturcenter Skive til overdøvende klapsalver fra de 1192 tilhørere i den udsolgte sal.

Herefter var der noget at leve op til for den tidligere amerikanske præsident. Publikum havde nemlig betalt kassen for at høre ham kloge sig på især den grønne omstilling og krigen i Ukraine.

Om de fik valuta for pengene, skal være usagt, men de fleste så ekstremt tilfredse ud, som de forlod salen, efter at Obama ved 16.40-tiden takkede af.

Der var elektrisk stemning, da de fremmødte foran kulturcentret fik et glimt af Obama, som han ankom. Foto: René Schütze

Taler ikke om penge

Nogle, der formentlig kan grine hele vejen ned i banken, er arrangørerne.

Med en billetpris, som ifølge DR ligger på alt fra 3000 til 15.000 kroner, skovler de nemlig mellem 3,5 og 17,9 millioner kroner ind på Obamas besøg.

Hvor meget Obama-Fonden skal have af de penge, vil manden bag arrangementet dog ikke svare på.

- Vi taler jo ikke om penge her, men vi synes, at det har været det hele værd, siger en tydeligt berørt direktør i Kulturcenter Skive, Knud Bjerre, til Ekstra Bladet.

Da han skulle præsentere Barack Obama, knækkede stemmen. Den er næsten ikke kommet tilbage, da Ekstra Bladet møder initiativtageren i presserummet.

- Det her er jo halvandet års planlægning, der kulminerer. De sidste 14 dage har været rigtig hårde. Jeg synes, at det gik fantastisk. Jeg har selv været med til at lave spørgsmålene, og jeg synes, at de var gode, siger direktøren med et svagt smil i mundvigen.

Ekstra Bladets fotograf fangede Obama på vej ud af kulturcentret, efter den tidligere præsident blevet klappet af scenen. Foto: René Schütze

Ellevilde

Det var den lokale erhvervsmand med amerikanske rødder Christopher Sorensen, direktør i den grønne industripark Greenlab i Skive, som spurgte Obama om blandt andet den grønne omstilling, Ukraine-krigen og tiden i Det Hvide Hus.

Samtalen mellem de to blev ofte afbrudt af latter og taktfaste klapsalver, når den altid veltalende eks-præsident demonstrerede sin store viden om danske forhold.

- Jeg har bemærket, hvor glade I er, når i sidder med en drink i hånden om sommeren, hvor den undersøgelse må være blevet lavet. For jeg har også været her i december, hvor humøret ikke synes lige så højt, lød det eksempelvis kækt fra Obama, da snakken faldt på, at Danmark er blandt det lykkeligste folkefærd i verden.

Charmen virkede tilsyneladende for Obama. De fleste gik øjensynligt hjem med følelsen af, at de svimlende billetpriser havde været oplevelsen værd.

