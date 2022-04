Dyre lån fjernet fra markedet

De meget dyre forbrugslån - også kaldet kviklån - er blevet fjernet fra markedet.

Det skriver Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

Baggrunden er en ny evaluering af initiativerne i en politisk aftale fra 2020 om et opgør med kviklån.

- Vi er lykkedes med at sætte en stopper for, at forbrugere kan ende i gældsspiraler med de her lån, som ender med at blive meget dyrere, end man regnede med, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S).

De nye regler for forbrugslån trådte i kraft 1. juli 2020.

Det medførte blandt andet, at der blev sat en øvre grænse for et låns årlige omkostninger i procent (ÅOP).

Grænsen blev fastlagt til 35 procent. Tidligere var der flere udbydere, som tilbød visse typer forbrugslån med en ÅOP på 700-800 procent.

Begrænsningerne har ifølge evalueringen medført, at op mod halvdelen af udlånsvirksomhederne har lukket deres aktiviteter på det danske marked.

Der blev også indført forbud mod at markedsføre forbrugslån i forbindelse med spil og betting.

Det har, ifølge evalueringen, ført til, at reklamer for forbrugslån i sammenhæng med reklamer for spil og betting er forsvundet.

Men selv om de politiske initiativer har haft effekt, skal der ifølge ministeren holdes skarpt øje med området.

- Arbejdet stopper ikke. Vi holder fortsat øje med, hvad der sker på markedet for forbrugslån for eksempel på Facebook, siger Simon Kollerup.

Det tyder ifølge evalueringen på, at traditionelle lån i en vis grad er flyttet til såkaldte Peer2Peer-lån, som er lån mellem private.

Det sker blandt andet i grupper på Facebook og på særlige internetportaler.

Det er eksempelvis personer, som er registreret i RKI og ikke kan optage lån gennem banker eller udlånsvirksomheder, som optager private lån.

Det skønnes, at lån mellem private beløber sig til mellem 12 og 60 millioner kroner om året.

Det skal dog ses i forhold til det samlede marked for forbrugerlån på 114 milliarder kroner om året.

Der er på baggrund af den politiske aftale desuden lavet undervisningsmateriale i privatøkonomi. Materialet er tiltænkt elever i folkeskolen og på ungdomsuddannelser.

Det har ifølge Erhvervsministeriet medvirket til, at der nu er et styrket fokus på, at børn og unge bliver undervist i ansvarlig privatøkonomi, herunder optagelse af lån.