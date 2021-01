Efter 40 års medlemskab: Løkke melder sig ud af Venstre

Lars Løkke Rasmussen har meldt sig ud af partiet Venstre. Det oplyser han på Facebook.

'Med lyst og mod til at møde den ny verden, der står foran os, men naturligvis også iblandet vemod, har jeg her til nytår besluttet at sætte mig selv fri og melde mig ud af Venstre efter 40 års medlemskab,' skriver den forhenværende statsminister således i et opslag.

Her slår han desuden fast, at det ikke har været 'nogen let beslutning', men at den er blevet hjulpet på vej af den seneste tids debat omkring partiets afgående næstformand Inger Støjberg.

'Men den (beslutningen, red.) er modnedes over tid – og de seneste dage har gjort mig sikker i min sag,' skriver han.

'Jeg troede ellers det var en engangsforeteelse, at medlemsdemokratiet i Venstre blev kortsluttet af partiets forretningsudvalg'.

Lars Løkke Rasmussen nedlægger ikke sit folketingsmandat og bliver således løsgænger, oplyser han ydermere.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Lars Løkke Rasmussen (V) har for nyligt været deltager i reality-programmet 'Over Atlanten'. Se ham ankomme til Caribien i videoen her.

Engell: Derfor er Støjberg på vej ud af Venstre

Venstre-formand: Støjberg er flere gange gået mod min linje

Samarbejde over midten

I sit Facebook-opslag kommer Lars Løkke Rasmussen også ind på en række emner, der optog ham under valgkampen i sommeren 2019.

'(...) Derfor appellerede jeg i sidste valgkamp til samarbejde over midten. For at blive frigjort af højrefløjens ultimative krav. Og med et ønske om at frisætte den reformvillige del af den socialdemokratiske bevægelse fra venstrefløjens jerngreb,' skriver han eksempelvis.

Artiklen fortsætter efter faktaboksen ...

BLÅ BOG: Lars Løkke ude af Venstre Lars Løkke Rasmussen tabte både statsministerposten og posten som formand for Venstre i sommeren 2019. Fredag aften meddelte han på Facebook, at han melder sig ud af Venstre, som han har været medlem af i 40 år. Han fortsætter som løsgænger. Få et overblik over hans lange politiske karriere her: * Navn: Lars Løkke Rasmussen. * Alder: 56 år, født 15. maj 1964 i Vejle. * Søn af: Jeppe og Lise Løkke Rasmussen. * Uddannelse: Samfundsfaglig-matematisk student fra Helsinge Gymnasium 1983. Cand.jur. fra Københavns Universitet 1992. * Erhvervskarriere: Selvstændig konsulentvirksomhed 1990-1995. * Politisk karriere: Formand for Venstres Ungdom (VU) 1986-1989. Medlem af byrådet i Græsted-Gilleleje Kommune 1986-1997. Medlem af Folketinget siden 1994. Amtsborgmester i Frederiksborg Amt 1998-2001. Næstformand for Venstre 1998-2009. Indenrigs- og sundhedsminister 2001-2007. Finansminister 2007-2009. Formand for Venstre siden 2009. Statsminister 5. april 2009 til 3. oktober 2011. Statsminister 28. juni 2015 - 2019. Bestyrelsesformand for Global Green Growth Institute, GGGI, maj 2012 - efteråret 2014. Bestyrelsesformand for Løkkefonden. * Privat: Gift med Sólrun Løkke Jákupsdóttir. Far til tre børn. Vis mere Luk

'Udlændingepolitikken er ikke længere den definerende forskel i dansk politik. Det er ikke et yderligtgående synspunkt at støtte en fast udlændingepolitik, der går til grænsen af vores internationale forpligtelser – det er mainstream,' fortsætter han.

'Så det er tid til at stoppe råberiet og konkurrencen om, hvem der kan udtrykke sig hårdest, til fordel for et ærligt og pragmatisk samarbejde om reelt at løse integrations-udfordringerne.'

Lars Løkke Rasmussen var statsminister fra 2009 til 2011 og igen fra 2015 til 2019.

Han trak sig som formand for Venstre i august 2019 og blev efterfulgt af Jakob Ellemann-Jensen.

Du kan se Lars Løkke Rasmussens fulde Facebook-opslag her:

Ellemann: Støjberg taler simpelthen usandt

Vermund: Støjberg er for dygtig til Ellemann

Støjbergs svære valg: Dette parti passer bedst