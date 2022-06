Efter afstemning: Sådan vil de gøre livet surt for Johnson

Oprørere fra Det Konservative Parti i Storbritannien har en plan, og den går ud på at gøre livet så surt som muligt for premierminister Boris Johnson.

De utilfredse parlamentsmedlemmer vil derfor lamme premierministerens lovgivningsmæssige dagsorden ved at 'stemme-strejke'.

Det skriver The Guardian.

Dramatisk afstemning

Oprøret kommer i kølvandet på en dramatisk mistillidsafstemning, hvor flere af Johnsons egne partifæller vendte ham ryggen.

Boris Johnson fik ved afstemningen opbakning fra 211 ud af de 359 konservative parlamentsmedlemmer. 148 stemte således for mistillid til Johnson som formand for partiet og dermed som premierminister i Storbritannien.

Johnson selv kaldte efter afstemningen resultatet for 'rigtig godt' og opfordrede folk til at komme videre.

Men det lader ikke til, at alle de 148, som stemte imod premierministeren, har tænkt sig at gøre det.

Vil vise muskler

Boris Johnson er beskyttet mod endnu en mistillidsafstemning de næste 12 måneder, og oprørerne skal derfor finde andre måder at kæmpe mod premierministeren på. Ifølge The Guardian udtaler oprørerne, at de ønsker at 'vise muskler' og bevise, at de 'ikke går væk'.

Derfor planlægger de at undlade at stemme om vigtige love for på den måde at stikke en kæp i hjulet på premierministerens dagsorden.

Det vil også gøre sig gældende for love, som oprørene under normale omstændigheder ville støtte, lyder det.