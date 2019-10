Efter arrestordre: Puigdemont melder sig selv

Den tidligere catalanske præsident Carles Puigdemont har meldt sig selv til myndighederne i Belgien.

Det skriver flere medier.

Han nægter dog fortsat at lade sig udlevere til Spanien.

Tidligere på ugen blev en stribe af tidligere catalanske ledere dømt i den spanske højesteret for deres rolle i Cataloniens forsøg på at løsrive sig fra Spanien.

Senere samme dag udsendte højesteret en international arrestordre på Carles Puidemont, som stod i spidsen for bevægelsen, der ville have gjort Catalonien uafhængigt.

Arkivfoto: AP

Det skete blandt andet ved afholdelsen af en folkeafstemning i 2017, hvor catalanerne stemte om, hvorvidt de ville løsrive sig fra Spanien.

Afstemningen blev dog erklæret ulovlig, og det er blandt andet på den baggrund, at de tidligere ledere blev dømt, og Puigdemont altså blev krævet udleveret.

Han har selv været i eksil forskellige steder i Europa som følge af et krav fra den spanske regering om, at han skal retsforfølges. Senest har han altså i en længere periode opholdt sig i Belgien, hvor han nu har overgivet sig til myndighederne. Her skal en dommer formentlig nu tage stilling til, om Puigdemont kan udleveres til Spanien.

Dommene og udleveringsordren har de seneste dage ført til voldsomme uroligheder i blandt andet Barcelona, hvor demonstranter hver dag har været på gaden i protest over dommen.

Foto: Rafael Marchante/Reuters/Ritzau Scanpix

Det har medført afbrændinger i gaderne og aflysninger i fly i lufthavnen som følge af de store protester.