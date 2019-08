Efter bitter præsidentstrid: Kræver undskyldning af Macron

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, siger, at Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, må undskylde, før hans land vil tage imod international hjælp til bekæmpelse af brande i Amazonas.

Bolsonaro sagde tirsdag, at Macron har kaldt ham en løgner, og han beskyldte Frankrigs præsident for at så tvivl om Brasiliens suverænitet i et opgør om brandkatastrofen i Amazonas regnskov.

- Macron må trække nogle af sine udtalelser tilbage, hvorefter vi kan begynde at føre drøftelser, siger Bolsonaro.

Macron har stillet spørgsmål til Bolsonaros troværdighed og til hans engagement i kampen for biodiversitet.

En talsmand for Brasiliens præsident, Onyx Lorenzoni, sagde tidligere tirsdag, til det brasilianske medie G1:

- Vi er taknemmelige for tilbuddet fra G7, men de ressourcer er måske mere relevante for at beplante Europa med skov igen, sagde han.

Det skete, efter at G7-landene i weekenden ved et topmøde i Frankrig nåede til enighed om at give mindst 20 millioner euro - omkring 150 millioner kroner - til bekæmpelse af skovbrande i Amazonas.

Ifølge mediet O Globo har Brasiliens regering tidligere udtalt, at den ikke vil tage imod økonomisk støtte fra rige lande, hvis støtten kommer med betingelser.

Flammerne fortærer et område på størrelse med en fodboldbane hver eneste time i Amazonas. Foto: Lula Sampaio/Ritzau Scanpix

Bolsonaro har tidligere kritiseret lande, der bidrager til brandslukningen økonomisk, og kaldt det for kolonipolitik.

Især har Bolsonaro langet ud efter Macron og sagt, at han har en 'kolonialist-mentalitet', fordi han ville diskutere Amazonas på G7-topmødet uden deltagelse fra landene omkring den enorme regnskov.

Macron har samtidig kritiseret Brasiliens præsident for ikke at gøre nok ved brandene i regnskoven.

Onyx Lorenzoni siger til mediet G1, at Macron skal passe sin egen butik.

- Macron kan ikke engang forhindre en forventelig brand i en kirke, der er på Unescos verdensarvsliste, og han vil belære os?

- Han har en masse at holde øje med hjemme hos sig selv og i de franske kolonier, siger Onyx Lorenzoni.

Lederne af syv af verdens største industrilande - USA, Canada, Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Italien og Japan samt EU - var i weekenden samlet i Biarritz i Frankrig for at drøfte blandt andet handel, klima og politiske kriser.

