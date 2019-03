Efter brexit-ydmygelse: May nægter at gå af

To gange har hun lidt kæmpe nederlag. Og to gange er hun blevet siddende.

Heller ikke tirsdag aften, hvor et historisk stort flertal på 149 parlamentsmedlemmer forkastede premierministerens aftale med EU for anden gang på blot to måneder, har May åbnet for, at hun vil forlade posten som premierminister.

I stedet bekræftede hun i minutterne efter sit nederlag over for det britiske parlaments underhus, at hun vil kæmpe videre for en ordentlig skilsmisse med EU de kommende dage.

Katastrofe for May: Brexitaftale nedstemt

- Jeg mener fortsat, at det bedste udfald vil være, hvis Storbritannien kan forlade EU på en velordnet måde, siger May i Underhuset umiddelbart efter afstemningen tirsdag aften.

Theresa May har imidlertid lovet, at regeringen vil følge parlamentets afgørelse, hvis de eksempelvis vælger at stemme for et 'no deal'-brexit.

May understregede i aftes, at afstemningen, der holdes i Westminster onsdag, er fri, hvilket vil sige, at også hendes egne regeringskolleger kan stemme efter deres overbevisning.

Ganske opsigtsvækkende har den britiske regering ikke en central holdning til, om den er for eller imod et 'no deal'-brexit ved den kommende afstemning.

Historisk

Der findes ikke egentlige fortilfælde i det britiske parlament, hvor en premierminister er blevet nedstemt to gange i centrale afstemninger uden at træde tilbage.

Faktisk går aftenens flertal med 149 stemmer over i historien som det fjerdestørste nederlag til en siddende premierminister. Rekorden er også Mays.

Ved den første afstemning var flertallet mod May nemlig på hele 230 stemmer. Dermed har May minimeret skaden med 81 stemmer.

Mange har de seneste dage spekuleret i, om Theresa May har været ved at kaste håndklædet i ringen, men hendes udtalelser umiddelbart efter tirsdag aftens nederlag tyder ikke på, at det er i hendes tanker. I stedet er planen nu i første omgang at afholde morgendagens 'no deal'-afstemning.