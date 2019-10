Efter brexitaftale: EU-top bruger Danmark som eksempel

EU's stats- og regeringschefer har efter et EU-topmøde i Bruxelles torsdag aften sagt god for en revideret brexitaftale.

Det bekræfter formanden for Det Europæiske Råd, Donald Tusk, og kommissionsformand Jean-Claude Juncker på et pressemøde.

- Vi har godkendt denne brexitaftale, og det ser ud til, at vi er ret tæt på opløbsstrækningen, siger Donald Tusk.

Nævner Danmark

EU's chefforhandler fremhæver under EU-topmødet torsdag aften et besøg hos danske fiskere.

- Jeg har besøgt det vestlige Danmark for at tale med danske fiskere, som fanger 50-60 procent af deres fisk i britisk farvand under den fælles EU-politik, siger Michel Barnier.

Han påpeger, at man i arbejdet med en ny fiskeriaftale, skal koble EU-landes ret til fiskeri i britiske farvand med briternes mulighed for at sælge fiskeprodukter i EU.

- Vi skal prioritere at få en fiskeriaftale, der giver europæiske fiskere adgang til britisk farvand, siger Michel Barnier.

Benhårdt krav: Stem ja eller forsvind

EU-formanden lægger dog ikke skjul på, at han er ærgerlig over, at Storbritannien overhovedet vil forlade EU.

- Ærlig talt er jeg ked af det i dag, for i mit hjerte vil jeg altid være en remainer, og jeg håber, at vores britiske venner en dag beslutter sig for at vende tilbage. Vores dør vil altid være åben, siger Tusk ifølge DR.

På Twitter bekræfter danske Preben Aamann, der er talsmand for Donald Tusk, at EU-lederne er nået til enighed om EU-aftalen.

Brexit EU27 EUCO finished. Conclusions adopted. — Preben Aamann (@PrebenEUspox) October 17, 2019

Både Jean-Claude Juncker og den britiske premierminister, Boris Johnson, er tilfredse med aftalen, som begge parter kalder 'fair, fantastisk og velbalanceret'.

Har tidligere forkastet aftaler

Det er nu op til det britiske parlament og Europa-Parlamentet at afgøre, om skilsmisseaftalen kan godkendes.

Underhuset i London stemmer om brexitaftalen lørdag.

Tre gange tidligere er en brexitaftale mellem EU og Storbritannien blevet afvist i Underhuset. På lørdag skal de stemme om en aftale, der indeholder en del ændringer i forhold til de tidligere. Boris Johnson er dog optimistisk.

På et pressemøde i Bruxelles torsdag aften forklarer han, at han har tiltro til, at når de britiske parlamentsmedlemmer fra begge sider ser den reviderede brexitaftale, "vil de kunne se værdien i aftalen".

Se også: Forsker: Et brexit med aftale er alfa og omega for EU

Jean-Claude Juncker understreger også, at der ikke kan blive tale om endnu en udsættelse af brexit.

- Der bliver ingen udsættelse. Vi har lavet en aftale. Så der er ingen grund til en udsættelse. Det skal gennemføres nu, siger formanden for EU-Kommissionen.

Se også: Juncker til briterne: Slut med flere forsinkelser