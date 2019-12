Efter delaftale dropper Kina planlagt told på varer fra USA

Kina suspenderer planlagte toldafgifter på en række amerikanske varer, der skulle være trådt i kraft søndag. Toldsatserne var målrettet varer som eksempelvis majs, hvede, biler og autodele.

Det oplyser de kinesiske myndigheder.

Meldingen kommer, efter at USA og Kina fredag indgik den første delaftale om handel.

- Kina håber, at man på basis af lighed og gensidig respekt kan samarbejde med USA om at løse hinandens centrale problemer, skriver det kinesiske statsråd i en erklæring søndag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Samtidig håber kineserne at kunne fremme en stabil udvikling af de amerikansk-kinesiske økonomiske og handelsmæssige forbindelser.

Fredagens aftale indebærer, at Kina øjeblikkeligt begynder at øge importen af amerikanske landbrugsprodukter.

- Vi er nået til enighed om en stor fase-et-aftale med Kina. De er gået med til mange strukturelle ændringer og nye store køb af amerikanske landbrugsprodukter, energi, industriprodukter og meget mere, skrev Trump på Twitter fredag.

- Vi kommer til at indlede forhandlinger omkring en fase-to-aftale øjeblikkeligt i stedet for at vente til efter valget i 2020. Det er en utrolig aftale for alle.

Ifølge den amerikanske præsident vil der dog fortsat være noget told på kinesiske varer. Det er ifølge ham kun straftolden, der skulle træde i kraft søndag den 15. december, som er skrottet. De eksisterende toldsatser på 25 procent vil fortsat være i kraft.

USA og Kina har siden handelskonfliktens begyndelse i 2018 løbende indført øget told på hinandens varer.

Usikkerheden har undervejs fået økonomer til at advare om, at konflikten i værste fald kan trække hele verdensøkonomien ind i en recession, som vil betyde en periode med økonomisk tilbagegang.

Ifølge lektor ved Københavns Universitet Jens Ladefoged Mortensen skal delaftalen ikke forstås som enden på handelskrigen, men i stedet som en "udvidet våbenhvile".

- Man har aftalt, at man ikke eskalerer konflikten. Man har besluttet, at man vil trække nogle af tarifferne tilbage.

- Det er et stærkt diplomatisk signal om velvillighed. Nu bliver der givet pusterum til at tage nogle af de svære emner op i de videre forhandlinger, lød vurderingen fra Jens Ladefoged Mortensen fredag.