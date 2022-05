Efter drama: Afviser Paludans påstand

Rasmus Paludan havde fået lov af politiet til at brænde en koran af i den svenske by Uppsala søndag, fortæller han - det afviser svensk politi

Den kontroversielle leder af Stram Kurs, Rasmus Paludan, har den seneste tid trukket overskrifter i svenske medier efter voldelige optøjer i forbindelse med flere af partilederens demonstrationer.

Her har demonstranter angrebet og såret adskillige svenske politifolk, og det var på den baggrund, at Rasmus Paludan fik afslag på nye demonstrationer i Stockholm 1. maj.

I stedet havde partilereden ifølge hans udsagn fået politiets godkendelse til, at han kunne møde op ved en moské i byen Uppsala og afbrænde en koran søndag, hvilket dog også udviklede sig voldsomt.

Flere personer angreb den bil, hvor Paludan og tre partimedlemmer havde søgt tilflugt, og de måtte flygte fra stedet med en person på bilens kølerhjelm.

- Da jeg satte kursen mod Uppsala, syntes politiet, at jeg godt kunne manifestere mine synspunkter uden at demonstrere. Det forudsat, at jeg gjorde det på parkeringspladsen på den anden side af gaden fra moskéen.

Så politiet godkender det?

- De godkender, at jeg kan stå der og ytre mig til kameraet og brænder en koran af. Det er inden for skiven i forhold til, at det ikke er en forsamling, men at det bare er en ytring inden for, hvad man gerne må inden for de grundlovssikrede rettigheder. Koordineringen med politiet skete cirka en halv time inden, siger Rasmus Paludan.

Politiet afviser

Hos svensk politi er udlægningen en anden i følge talsperson for politiet i Uppsala, Magnus Klarin.

Han fortæller, at Paludan i første omgang søgte om lov til at afholde 'et offenligt møde', som er en betegnelse, der bruges i Sverige til blandt andet forsamlinger og demonstrationer.

Her er en godkendelse nødvendig, hvis man skal have politibeskyttelse, mens det offentlige møde står på.

- Han spurgte om lov til at afholde et offentligt møde. Politiet afviste hans forespørgsel, fortæller Magnus Klarin.

Det er ikke ulovligt at dukke op som enkeltperson og ytre sine holdninger, men politiet havde ikke godkendt Rasmus Paludans forespørgsel om at holde et offentligt møde.

- Da han fik nej fra politiet, skrev han på sine egne sociale medier, at han stadig ville tage til Uppsala og Stockholm og måske andre steder i Sverige for at brænde koranen af foran moskéerne, fortæller Magnus Klarin.

- Så vi vidste, at han måske ville dukke op i Uppsala, selvom han havde fået et nej fra politiet. Så politiet lagde en plan for, hvis han dukkede op. Og det gjorde han så om søndagen.

Betjente i civil

Ifølge Rasmus Paludan var der flere betjente fra svensk politi til stede ved p-pladsen i Uppsala søndag. Men de var ifølge partilederen klædt i civil og holdt sig lidt på afstand 'for ikke at provokere'. De PET-vagter, der normalt følger Rasmus Paludan, beskytter ikke partilederen i udlandet.

Da Paludan forsøgte at tænde ild til en koran på parkeringspladsen, kom flere personer dog løbende mod bilen, og en hoppede op på forruden.

Det lykkedes Paludan og de tre andre partimedlemmerne at køre bilen fra stedet.

- Det var selvfølgelig traumatisk og ubehageligt. Den mængde had og aggression, som var kommet, fordi jeg kritiserede en idé, de godt kunne lide, er så fjern fra alt, hvad jeg har lært som menneske om, hvordan man håndterer uenigheder, siger Rasmus Paludan.

Svensk politi var til stede, fordi de vidste, der tidligere har været voldelige episoder, når han har ytret sine holdninger forskellige steder i Sverige, fortæller Magnus Klarin. Derfor havde de lagt en plan til at være forberedt, hvis der skulle opstå uroligheder under Paludans besøg i Uppsala.

- Så det (politiets tilstedeværelse, red.) var ikke planlagt med Rasmus eller andre, det var kun, fordi de ville være forberedt, hvis han dukkede op, og noget skulle ske.

Dårlig beskyttet

Paludan mener, at politiet burde have beskyttet ham bedre.

- De civilklædte betjente kom jo løbende, men hvis jeg ikke var gået ind i bilen, så var de (angriberne, red.) jo fortsat. Og så havde der ikke været nok politi i måske 60 sekunder til at få dem væk. Der kom selvfølgelig nogle salatfade bagefter, men der gik jo noget tid.

- Svensk politis nationale ledelse mener ikke, at jeg skal beskyttes af politifolk, når jeg færdes i Sverige. Det mener jeg er en dårlig beslutning, som er rablende vanvittig i betragtning af, at truslen er meget større mod mig i Sverige end i Danmark, siger Rasmus Paludan.

Men der var måske også andre steder at lave den slags manifestationer end tæt ved en moské, hvor du godt ved, at du er ekstra upopulær. Eller helt lade være med at brænde koraner af og i stedet holde en tale?

- Lars Løkke Rasmussen kunne også bare holde kæft resten af sit liv. Men jeg er politiker, og jeg fortæller om min politik på den måde, som jeg synes er den bedste. Og jeg synes, at hvis nogen gerne vil myrde folk, fordi man kritiserer deres tåbelige idé, så synes jeg, det bedste er at kritisere dem lige foran dem, siger Rasmus Paludan.

Magnus Klarin understreger, at hvis man har en godkendelse til et offentligt møde, er politiet der for at sikre sig, at enhver, der holder mødet, kan gøre det uden at komme til skade.

- Men vi kan ikke beskytte folk, der gør ting, der kan provokere folk, og de ikke har en godkendelse til at gøre det.

Paludan agter at ansøge om lov til nye demonstrationer 12. maj, men såfremt de ikke bliver godkendt, ved han ikke, om han vil lave flere 'politiske ytringer' som det, der fandt sted søndag.