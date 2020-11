Efter ekspert-trusler: Nu melder Mette F. ud

'Jeg er bekymret over den hårde tone – blandt andet her på de sociale medier,' skriver statsministeren på Facebook, efter landets førende corona-eksperter har modtaget trusler

Mette Frederiksen melder ud på Facebook i kølvandet på, at flere corona-eksperter mandag meldte ud hos TV2, at de har modtaget hadefulde beskeder og trusler.

På Facebook skriver landets statsminister:

'Det er simpelthen ikke i orden. Man skal kunne deltage i debatten uden at skulle frygte for konsekvenserne. Det gælder for forskere, eksperter, politikere – og endnu mere for helt almindelige danskere, der gerne vil debattere.'

'Jeg er bekymret over den hårde tone – blandt andet her på de sociale medier. Også selvom følelserne sidder uden på tøjet i den her krise. Jeg har skrevet det før – og gør det gerne igen: Det vil være godt for vores demokrati, hvis vi skriver til andre, som vi ville tale, hvis vi mødtes ansigt til ansigt.'

'Vi glemmer dig ikke'

Til TV2 fortæller professor i eksperimentel virologi Allan Randrup Thomsen, at han har modtaget følgende trussel:

'Vi glemmer dig ikke, når regningen skal gøres op. Så får alle, hvad de har fortjent,' lød det blandt andet.

Allan Randrup Thomsen har modtaget flere ubehagelige beskeder. Foto: Jonas Olufson

En besked, som virologen fortæller, gjorde ham urolig. Derudover er han også blevet kaldt en 'pædofil falsk jøde'.

TV2 beretter videre, at de har været i kontrakt med de ti mest anvendte og citerede coronavirus-forskere, og de havde alle modtaget trusler

