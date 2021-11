Efter Ekstra Bladets afsløringer: Heunicke kaldt i samråd

Frie Grønne kalder nu sundhedsministeren, Magnus Heunicke (S), i samråd.

Det gør de på baggrund af Ekstra Bladets afsløringer om de horrible arbejdsforhold, der gør medarbejderne psykisk syge, i smitteopsporingen under Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det bekræfter sundhedsordfører hos Frie Grønne Susanne Zimmer.

- Vi kan forstå, at der er store problemer med arbejdsforholdene på en statslig arbejdsplads (Styrelsen for Patientsikkerhed, red.), fortæller Susanne Zimmer og fortsætter:

- Det kan simpelthen ikke passe, og det bliver sundhedsministeren nødt til at forholde sig til.

Så tæt sad medarbejderne, da de ringede rundt og hjalp danskerne med at overholde corona-restriktionerne. Foto: Arbejdstilsynet

Kaos og krænkende handlinger

Ekstra Bladet kunne i sidste uge fortælle om en smitteopsporing i kaos. Tilbage i december og januar måned blev den statslige arbejdsplads forvandlet til en super-smittespreder, fordi smitteopsporingen brød egne corona-regler. Men det stoppede ikke her.

For i søndags stod to medarbejdere frem og fortalte, at de blev ramt af både stress og angst af at arbejde for styrelsen.

De blev bakket op af en række anonyme kilder og en intern arbejdsmiljørapport (APV), som Ekstra Bladet også er kommet i besiddelse af.

Øverst i artiklen kan du se en video om to medarbejdere, der står frem og fortæller om arbejdsforholdene i smitteopsporingen.

