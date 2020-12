Efter en uge: S trækker vild corona-påstand tilbage

'600.000 danskere er i risiko for at dø af corona.' Sådan lød Socialdemokratiets gruopvækkende påstand, da Mette Frederiksen (S) i sidste uge var presset i en mink-debat - nu trækker partiet i land

- 600.000 danskere er i risiko for at dø af corona. 600.000. Og mange flere i risiko for at få alvorlige følger.

Sådan lød det alarmerende budskab fra Socialdemokratiets retsordfører, Jeppe Bruus, da han i sidste uge gik på Folketingets talerstol for at komme sin pressede statsminister, Mette Frederiksen, til undsætning under en debat om mink-skandalen.

At 600.000 - mere end hver tiende dansker - skulle risikere at lide corona-døden, er et vildt tal. Og derfor også et tal, som der ikke er belæg for.

Sundhedsstyrelsen oplyser til Ekstra Bladet, at de aldrig har hørt om det skøn. Og ingen andre skriftlige kilder peger i den retning.

Forkerte ansigtsudtryk

I mere end en uge har Ekstra Bladet forsøgt at få Socialdemokratiet til at henvise til den kilde bag de overdrevne tal, som de brugte under debatten.

Partiet har to gange hævdet telefonisk, at de lå inde med belæg for tallet, dog uden nogensinde at sende noget på skrift.

Og selvom Socialdemokratiet er Folketingets mest mandskabs-tunge parti, så er det ikke lykkedes at få nogen til at stille op til interview.

Blandt andet har den politiske ordfører for S, Jesper Petersen, afvist at stille op til interview med henvisning til, at Ekstra Bladets journalist måske kunne finde på at lave nogle ansigtsudtryk under interviewet, som han ikke ville bryde sig om - jo, du læste rigtigt.

Brandslukning på sms

Socialdemokratiet har i stedet valgt den klassiske brandsluknings-metode: At sende en sms, hvor man erkender, at man da godt kunne have 'været mere præcis'.

I dette tilfælde er det Jeppe Bruus, der er afsender:

- Jeg kan se, at jeg skulle have været mere præcis og sagt, at cirka 600.000 danskere risikerer at blive alvorligt syge af covid-19, skriver han.

Men denne erkendelse gør faktisk udsagnet fra talerstolen endnu sværere at forstå.

For her understregede Jeppe Bruus jo, at der ud over de 600.000 i døds-risiko var 'mange flere', der risikerede alvorlig sygdom.

Sundhedsstyrelsen har tidligere anslået, at corona-pandemien kan koste op mod 5600 danskere livet.

Se forløbet i videoen øverst i artiklen.