Efter fire måneders forhandling: Her er Sveriges nye statsminister

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet og Liberalerna er enige om et udkast til en regeringsaftale

Efter flere måneders langstrakte forhandlinger ser der nu endelig ud til at være afklaring om fremtidens regering i Sverige.

De fire svenske partier Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet og Liberalerna er således blevet enige om et udkast til en regeringsaftale.

De peger på Socialdemokraternas leder, Stefan Löfven, som statsminister.

Det fremgår af et 16 sider langt udkast, der blandt andet kan læses på Socialdemokraternas hjemmeside. Udkastet består af i alt 73 punkter.

- Vores partier har forskellige ideologiske udgangspunkter, men forenes for at forsvare det liberale demokratis grundsten, lyder det i udkastet.

Socialdemokraterna og Miljöpartiet danner tilsammen en rødgrøn regering, mens de to borgerlige partier Centerpartiet og Liberalerna agerer støttepartier. Det fremgår af udkastet.

Det sker blandt andet for at holde indvandringskritiske Sverigedemokraterna (SD) uden for indflydelse.

Udkastet skal nu godkendes i de fire respektive partier.

Herefter skal et flertal ved en afstemning i Riksdagen stemme for Löfven som statsminister onsdag 16. januar.

Se også: Avis: Svenske partier er enige om ny statsminister

Centerpartiets leder, Annie Lööf, har fredag klokken 15.30 kommenteret aftaleudkastet. Hun siger, at det ikke er den ideelle løsning, men at det er den bedste i betragtning af den nuværende situation.

- Som vi alle ved, har vi haft en vanskelig parlamentarisk situation i Sverige. Vi har målrettet arbejdet på at løse regeringsproblemet.

- Når alle andre har været fastlåst i deres holdninger, har vi søgt veje fremad, siger Annie Lööf på pressemødet.

Som belønning for at pege på Löfven har de borgerlige støttepartier blandt andet fået indført en række ændringer på arbejdsmarkedet. Det indebærer blandt andet bedre vilkår for iværksættere.

Sverige gik til valg 9. september.

Her blev Socialdemokraterna det største parti, Moderaterna næststørst og Sverigedemokraterna nummer tre.

Ingen af partierne har ønsket at samarbejde med det indvandringskritiske SD. Noget, som Annie Lööf endnu engang understregede fredag.

Samtidig har både Socialdemokraternas Löfven og Moderaternas leder, Ulf Kristersson, sagt, at de ønsker at være den næste regeringsleder.

Det har udløst de indtil nu fastlåste forhandlinger.

