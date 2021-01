Efter følelsesladet nytårstale: - Stop det

Der var alt for mange følelser i statsministerens nytårstale, mener politisk kommentator Joachim B. Olsen

Statsminister Mette Frederiksens nytårstale var for følelsesladet, lyder det fra Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen:

- Jeg tænker, at der sidder en del og tænker, at patos det var lidt for tykt.

- Og så kan jeg simpelthen ikke klare de der sammenligninger med anden verdenskrig. Stop det. Stop. Vi er ikke den bedste generation, fordi vi har skulle ligge hjemme på sofaen og ikke holde fester, siger han videre.

