Efter formodet forsøg på giftmord: Stormagter på kollisionskurs

Storbritannien og Rusland er på kollisionskurs, efter den britiske premierminister Theresa May nu offentligt anklager Rusland for at stå bag mordforsøget på den russiske eksspion Sergei Skripal og hans datter Yulia.

Ved aftenstid mandag gik May på talerstolen i Underhuset, hvorfra hun udpegede det russiske militær som ophavsmand bag nervegassen 'Novichok'.

Den gift, der blev brugt til at forgifte de to medlemmer af Skripal-familien, som blev fundet livløse på en bænk foran et storcenter i den sydengelske by Salisbury 4. marts tidligere i år.

- Det er nu klart, at Hr. Skripal og hans datter blev forgiftet med en nervegas i en militærkvalitet, der er udviklet i Rusland. Giften er af typen 'Novichok,' siger Theresa May ifølge The Guardian.

Meldingen fra det russiske udenrigsministerium kom prompte efter Mays tale.

- Konklusionen er åbenlys - det er en politisk kampagne baseret på provokation, sagde talskvinde Maria Zakharova.

Men selvom Rusland afviser beskyldningerne som 'fake news', bør de tage Theresa Mays tale meget seriøst, mener den danske militæranalytiker Johannes Riber Nordby fra Forsvarsakademiet:

- Det er klart, at når den britiske regeringsleder går ud og siger det her, gør hun det, fordi hun har nogle særdeles gode efterretninger. Hun går kun ud og siger det her, fordi hun mener, at der er belæg for det. Man har givetvis undersøgt det kemiske stof og er fundet frem til, at formlen på nervegassen stammer fra Rusland.

Militærfolk undersøger den gade i Salisbury, hvor eksspionen og hans datter blev fundet livløse for mulige spor. Foto: AP/Andrew Matthews

Forhold er i fare

Ifølge militæranalytikeren er det tvivlsomt, at krisen mellem de to stormagter vil udvikle sig til andet end en diplomatisk krise, men selv den kan blive en stor mundfuld for de involverede parter:

- Det her bidrager kun til det dårlige klima, der er i forvejen er mellem Rusland og vesten. Der kommer selvfølgelig et diplomatisk efterspil på det her. Det er rent spekulativt, men mit bud er, at man vil udvise russiske diplomater, for det er sådan stater normalt gør i disse situationer, siger han og fortsætter:

- Det vil russerne nok ikke finde sig i, og så gør de det samme, men der er ingen, som ønsker at optrappe konflikten til at mere end det. Derfor vil vi nok i første omgang se, at man afbryder de diplomatiske forbindelser mere og mere.

Her ses Storbritanniens udenrigsminister, Boris Johnson, forlade Downing Street, efter Theresa May har breefet det nationale sikkerhedsråd om russernes indblanding i forgiftningen af eksspionen Sergei Skripal. Foto: AP/Stefan Rousseau

Muligt VM-exit

Men det er ikke kun udviste diplomater, der kan blive den yderste konsekvens af krisen mellem Storbritannien og Rusland. Tidligere på ugen kom den britiske udenrigsminister, Boris Johnson, på banen med en opsigtsvækkende udtalelse:

Hvis det bevises, at Rusland er hjernen bag en ex-spion og hans datters forgiftning i Salisbury, så kan VM til sommer nemlig blive uden engelsk deltagelse.

- Når man tænker frem til VM denne sommer, så tror jeg, at det vil blive meget svært at forestille sig, at den britiske repræsentation ved denne begivenhed vil kunne løbe af stablen på en normal måde, fortalte han til parlamentet i London.

Selvom det meget vel kan ende sådan, vurderer Johannes Riber Nordby, at det kun er symbolpolitik, og ikke vil få store konsekvenser for Rusland, hvis det kun er England, der trækker sig:

- Uden jeg skal gøre mig til sportsdiplomat, så vil det træk reelt set kun have en effekt, hvis hele vesten følger trop og bliver væk. Ellers tror jeg ikke, det vil betyde det store. Briterne skal have en lang række andre lande med, før det vil ødelægge Ruslands VM-afholdelse.

Theresa May har givet russerne indtil onsdag med at give svar på tiltale, men allerede nu er flere russiske kilder ude og 'love' skarpe reaktioner fra regeringstoppen i Kreml:

- Briterne må forstå, at de vil få et meget hårdt svar fra Rusland, og vores holdning vil være kontrolleret og passende, men lige ud af posen, siger den russiske senator og efterretningsveteran Igor Morozov til Russia Today.

