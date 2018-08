Efter Fox-brøler: Dansk video går amok i USA

Vi danskere ranker ryggen, når udlandet taler pænt om os.

Det heftigt kritiserede indslag, hvor værten på Fox Business Network, Trish Regan, sammenligner Danmark med Venezuela, har fået et markant modsvar med vind i sejlene.

Socialdemokraterne med Dan Jørgensen i front har udnyttet muligheden til at fortælle amerikanerne, hvordan landet ligger.

I videoen 'Something is rotten at Fox News' kalder han det, Trish Regan siger om Danmark, for 'fake news' - som præsident Donald Trump har for vane at kategorisere medier, han ikke bryder sig om.

Videoen er i skrivende stund blevet set over tre millioner gange og delt flere end 16.000 gange alene fra Socialdemokratiets Facebook-side. Heriblandt den amerikanske senator Bernie Sanders, der omtaler sig selv som demokratisk socialist.

I billedteksten kalder Bernie Sanders Fox' indslag for skandaløst, mens han roser Danmarks progressive politiske tiltag.

Den britiske komiker Ricky Gervais kalder Dan Jørgensens modsvar for 'legendarisk'.

Overrasket over reaktionerne

Dan Jørgensen er selv blevet overrasket over, hvor stor opmærksomhed, svaret har fået overalt i verden. Han har efter eget udsagn aldrig oplevet noget, der bare ligner det at få så meget omtale på de sociale medier.

- Jeg synes, det er fedt! Nej, det lyder ikke rigtigt - det er helt vildt, og det overrasker mig, siger Dan Jørgensen til Ekstra Bladet.

Han oplever, at amerikanere skriver og takker ham for at fortælle sandheden. Herhjemme har det ifølge ham kun været Lars Seier Christensen fra Saxo Bank, der har været direkte kritisk over for videoen.

Har du ikke bare lavet en propagandavideo for dig selv?

- Det handler om vores lands ry og rygte, og det synes jeg, vi skal værne om, og så er det gjort med et glimt i øjet, siger Dan Jørgensen.

Trish Reagan trækker i land efter Danmark-bashing