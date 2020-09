Efter fyrværkeri-vanvid: Nu falder hammeren

Regeringen vil lægge en tredjedel oven i strafudmålingen i sager, hvor fyrværkeri er blevet affyret mod personer.

Det siger justitsminister Nick Hækkerup (S) til TV2.

Han lancerer tirsdag tre initiativer, der skal sætte en stopper for angreb med fyrværkeri og stenkast.

- Jeg håber virkelig, at vi med det her siger, at hvis du gør sådan noget, så kommer du ind at sidde. Det er et meget, meget vigtigt signal at få sendt, siger han til TV2.

Angreb med fyrværkeri giver i dag typisk 10-60 dages fængsel, hvis det er rettet mod menige mennesker. Hvis det er rettet mod personer i offentlig tjeneste, koster det typisk mellem fire og ni måneders fængsel.

I dagene omkring nytår 2019/20 registrerede politiet ifølge TV2 cirka 250 alvorlige sager, hvor fyrværkeri blev affyret mod personer. Det skete især i København.

På Nørrebro i København var der i december 2019 en række episoder, hvor fyrværkeri blev affyret mod tilfældige personer på gaden, busser, taxaer samt mod politi og brandvæsen.

- Vi har set, at der simpelthen er nogle, som er usympatiske nok til at skyde fyrværkeri efter dem, der skal hjælpe andre. Der er behov for at sige, at dem, vi har til at passe på os, skal der altså også passes på, siger Hækkerup.

Hvis det står til regeringen, skal det lokale politi fremover desuden være bedre til at identificere 'uromagere'. Her skal politiet tage en såkaldt bekymringssamtale med forældrene til de børn og unge, som de mener, risikerer at begå lovbrud med fyrværkeri.

Regeringen har overvejet restriktioner på salg af fyrværkeri, men Hækkerup konstaterer, at de fleste danskere køber fyrværkeri for at bruge det nytårsaften.

Ifølge TV2 forventer Justitsministeriet, at initiativerne kan træde i kraft 15. december.