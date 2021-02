Efter genåbningsdrama: - De tager ikke pandemien alvorligt

Tirsdag aften blev partierne i blå blok bedt om at forlade forhandlingsbordet af regeringen, før de reelle forhandlinger blev indledt.

Sådan udlægger blandt andre de konservatives formand Søren Pape og Venstres Jakob Ellemann-Jensen den bratte afslutning på mødet.

Da diskussionen anført af oppositionen faldt på en større genåbning, end den regeringen lagde op til, fik de nemlig besked på at pakke sammen, lyder det enstemmigt fra partilederne.

Genåbning: Blå partier er ude

Hård kritik

Men de blå partier burde have taget coronapandemien mere alvorligt, hvis de skulle have beholdt deres plads ved bordet.

Det understreger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i et opslag på Twitter.

'Blå blok vil åbne så meget, at det decideret vil accellere en smittebølge. Ærgerligt, at de fortsat ikke rigtigt tager pandemien alvorligt, - og at vi derfor ikke kan stå sammen om at komme igennem det her', skriver ministeren.

Kun gennemgang

Partierne forhandlede tirsdag aften om ny genåbning af Danmark. Men ifølge formand for Det Konservative Folkeparti, Søren Pape, var der ingen reel forhandling, inden de blå partier blev smidt uden for døren.

De mange timers forhandlinger gik med en gennemgang af det, som regeringens talknusere havde regnet på, inden det kom til egentlig forhandling.

- Da vi skulle til at forhandle, tog vi en runde, hvor vi sagde, hvad vi ønskede, hvorefter det hurtigt blev konstateret, at vi ikke kunne nå til enighed, siger Søren Pape til Ekstra Bladet.

Ifølge Søren Pape var regeringen ikke til at hugge og stikke i, og med opbakning fra støttepartierne var forhandlingerne slut, nærmest inden de overhovedet var begyndt.

Regeringen genoptager onsdag forhandlingerne med sine støttepartier klokken 8.30.

Søren Pape: Der var ingen forhandling