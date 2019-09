Efter hemmelig Trump-samtale: Nu taler ukrainsk præsident

Ukraines præsident mener, at han og den amerikanske præsident har haft et 'god telefonsamtale'

Ukraines præsident, Volodymyr Zelensky, nægter, at han er blevet presset af Donald Trump.

Tidligere har anonyme kilder sagt, at Trump under en telefonsamtalen skulle have lagt pres på Ukraines præsident i et forsøg på at grave snavs op om Biden. Et udskrift af telefonsamtalen er onsdag blevet offentliggjort, og det står sort på hvidt, at Donald Trump gerne ville have, at Zelensky satte en undersøgelse i gang mod Biden.

Men den ukrainske præsident siger på live tv, at samtalen var helt normalt.

- Jeg tror, du har læst det hele. Jeg tror, du har læst teksten. Undskyld, men jeg vil ikke blande mig i demokratiske og åbne valg i USA, siger Zelensky.

Ukraines præsident Volodymyr Zelenskiy mener ikke, at han er blevet afpresset.

- Helt sikkert, jeg synes, vi havde en god telefonsamtale. Det var normalt. Vi talte om mange ting. Og jeg tror, du har læst, at ingen har presset mig, fortsætter han.

Risikerer intet

Men den ukrainske præsident kan ikke sige andet. Det vurderer Philip Ulrich, udenrigsredaktør på Kongressen.com.

- Det er han (Volodymyr Zelensky, red.) nødt til at sige. Han skal pleje forholdet. Det kan man også se i udskriften, at han ikke skal ikke risikere noget som helst, og han skal ikke have noget klinket med Trump, siger han.

USA havde, nogle uger forinden telefonopkaldet der fandt sted 25. juni, tilbageholdt millioner af støttekroner, som ellers skulle være gået til Ukraine.

Donald Trump har hele dagen holdt fast i, at han ikke har presset den ukrainske præsident.

- Trump siger jo ikke direkte, at han har truet med at holde penge tilbage. Men det er den bureaukratiske proces, og der er indirekte signaler i telefonsamtalen, som ukrainerne har skulle opfatte, påpeger Philip Ulrich.

- Volodymyr Zelensky er leder af et land, der er i krig med Rusland. Lige meget, hvordan man vender og drejer det, er Ukraine max presset.

Holder fast i USA

Den ukrainske præsident har ganske enkelt ikke mange kort på hånden, og derfor bliver han nødt til at sige offentligt, at han ikke er blevet presset af Trump, mener Philip Ulrich.

- Hvis amerikanerne forsvinder fra ham, er Ukraine i problemer. Han vil ikke overlades til russerne, for så ved han godt, hvem der vinder i sidste ende.

Telefonsamtalen indgår som et vigtigt element i den rigsretssag, som den demokratiske formand for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, tirsdag bebudede, at hun vil tage skridt til at få sat i værk mod Trump.

Bidens søn blev i 2014 bestyrelsesmedlem i et ukrainsk energiselskab. Selskabet er inddraget i en skattesag i Ukraine, men der er ingen oplysninger om, at Hunter Biden er en del af sagen.