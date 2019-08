Efter intern uro: Løkke vil fremrykke landsmøde

Lars Løkke Rasmussen ønsker fortsat at være formand for Venstre

Lars Løkke Rasmussen vil nu bede Venstres hovedbestyrelse om at fremrykke Venstres landsmøde fra d.16-17 november til afholdelse inden Folketingets åbning, tirsdag d.1 oktober.

- Så vi ved, hvad den politiske linje er, og hvem der skal stå i spidsen for den, siger Lars Løkke Rasmussen i en video på Facebook.

Han ønsker fortsat at være formand for partiet, fortæller Løkke fra partiets gruppeværelse på Christiansborg.

- Jeg har gjort min stilling op. Jeg ønsker at fortsætte som formand for Venstre og tage nøglerne til Statsministeriet tilbage. Jeg ønsker at fortsætte med tegne partiet udadtil og sikre maksimal indflydelse for partiet. Derfor vil jeg søge genvalg som formand og opbakning til min politiske linje ved landsmødet,' fortæller Lars Løkke Rasmussen i en video i opslaget.

Udmeldingen kommer efter flere uger med uro i partiets bagland, hvor spørgsmålet om partiets fremtidige ledelse er blusset op. Krisen startede for alvor ved et dramatisk sommergruppemøde, hvor næstformand Kristian Jensen i et interview gik direkte i mod Lars Løkkes plan om en SV-regering.

Lars Løkke Rasmussen fortæller videre i videoen, at der lige nu er et 'alt for stort fokus' på personer.

- Det gør os ukampdygtige som parti og skygger for Venstres politiske projekt, siger han og uddyber:

- Det kan vi selvfølgelig i længden ikke være tjent med. Derfor må diskussionen bringes til konklusion hurtigst muligt – og det kan kun ske på et landsmøde, fortæller den tidligere statsminister.

På Venstres landsmøde bliver det besluttet, hvem der skal være formand og næstformand for partiet. Venstres skulle efter planen afholde landsmøde 16. og 17. november 2019 i Herning Kongrescenter. Forinden skal der fredag om en uge afholdes et forretningsudvalgsmøde og et hovedbestyrelsesmøde lørdag i Brejning ved Vejle, hvor situationen skal diskuteres.