Efter kaos: Nu er Bidens sejr i Georgia officiel

Valgmyndighederne i Georgia kom til at melde ud for tidligt. Men nu har de verificeret John Bidens sejr i delstaten

De færreste har været i tvivl om udfaldet, men alligevel har valgmyndighederne i delstaten Georgia lavet unødig forvirring om, hvem der har vundet delstatens 16 valgmænd i det nyligt overståede præsidentvalg.

Fordi Donald Trump og Joe Biden lå så tæt efter den første optælling, var det nødvendigt at tælle stemmerne om.

Det betød, at man fredag endeligt kunne annoncere en vinder i delstaten. Men det skete i første omgang for tidligt.

Således kom delstatsminister Brad Raffenspergers kontor til tidligere på aftenen dansk tid at kåre Joe Biden som vinder af delstaten.

På det tidspunkt var det imidlertid ikke endeligt verificeret, hvorfor man omkring 40 minutter senere måtte trække annonceringen tilbage.

- Tal lyver ikke

Men omkring 22.15 dansk tid kunne delstaten så atter erklære, at man nu har bekræftet, at Joe Biden har vundet delstaten.

Omtællingen er foregået ved manuel optælling for at sikre, at den maskinelle optælling var gået korrekt til. Præsident Donald Trump har blandt andet stillet spørgsmåltegn ved maskinoptællingen, men selv en manuel optælling kunne altså ikke tippe sejren til hans fordel.

- Ved at arbejde som ingeniør igennem mit liv, har jeg altid fulgt mottoet, at tal ikke lyver. Som delstatsminister tror jeg på, at de numre, vi har lagt frem i dag, er de korrekte. Tallene afspejler folkets dom, ikke en beslutning truffet af delstatsministerens kontor, eller af domstole eller af en kampagne, lyder det fra den republikanske delstatsminister Raffensperger.

