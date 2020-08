Efter kritik: Læger skal stadig henvise til test

Det er dyrt og besværligt, men alligevel fortsætter det. Personer med coronasymptomer skal stadig have en henvisning fra egen læge, før de kan blive testet.

Det sker, selvom denne praksis i sidste uge afslørede, at det både er dyrt for samfundet og besværligt for andre, der har brug for lægens hjælp.

Kritikken kom blandt andet fra læge og medlem af Regionsrådet i Syddanmark Marianne Mørk Mathisen, der fortalte, hvordan hun tjente knap 40.000 kroner på en weekend. Dem tjente hun på at lave henvisninger, hun overfor Ekstra Bladet sammenlignede med 'papegøjearbejde'.

Skal stadig henvises

Til DR fortalte regionrådsformand for Region Syddanmark og formand for Danske Regioner Stephanie Lose, at denne praksis skulle ændres.

Nu viser et internt notat, at dette ikke er tilfældet.

Notatet, Ekstra Bladet er i besiddelse af, viser ellers de øvrige ændringer, der skal foretages i coronateststrategien for Region Syddanmark.

Blandt andet skal flere testcentre slås sammen, og personer med og uden symptomer skal testes samme sted. Og så skal personer med coronasymptomer altså stadig have henvisning fra egen læge.

Spild af penge

Notatet vækker kritik fra netop Marianne Mørk Mathiesen (LA):

- Det (notatet, red.) ændrer ikke på, at vi bruger lægeressourcer og økonomi på at lave henvisninger på folk, der føler sig raske og selv kunne lave disse henvisninger.

Derudover mener hun heller ikke, at ændringerne med det nye notat fjerner presset på lægerne. Personer med coronasymptomer risikerer fortsat at blokere lægernes telefoner for andre personer, der har brug for anden lægefaglig hjælp.

- Det (presset, red.) kan jo kun ændres, hvis folk ringer mindre ved, at vi fjerner henvisningskravet, siger Marianne Mørk Mathiesen.

I stedet foreslår hun, at man selv kan klikke af på coronaprover.dk, om man har symptomer eller ej - og på den måde kan systemet aflaste lægerne.

Nationalt ansvar

Til Ekstra Bladet siger formand for Region Syddanmark og Danske Regioner, Stephanie Lose (V), at ansvaret ligger hos de nationale sundhedsmyndigheder:

- Vi har jo opfordret til, at man fjerner det her krav om henvisning, men det kræver, at det bliver indarbejdet i nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

- Jeg har haft lejlighed til at nævne det på et møde i fredags, og det er min fornemmelse, at regeringen også er interesseret i, at man får kigget på det her.

- Så du er fortrøstningsfuld omkring, at det bliver ændret?

- Det har jeg en klar forhåbning om, at det gør.

- Hvad hvis det ikke gør?

- Så synes jeg, at det er rigtig ærgerligt.

- Synes du, at det er den bedste måde at bruge samfundets ressourcer på?

- Nej, vi har foreslået en ændring, fordi vi mener, at det vil være bedre på en anden måde.

Ekstra Bladet arbejder på en kommentar fra Sundhedsstyrelsen...