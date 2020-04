Efter kritik: Minister skifter mening

Landets kirker skal alligevel ikke holde gudstjenester i påsken,

Meldingen fra kirkeminister Joy Mogensen (S) var onsdag, regeringen arbejdede på at åbne op for en begrænset åbning af kirkerne i påsken.

- Det ville være for smerteligt, hvis alle kirker skulle holde lukket i påsken uden nogen form for kirkelig markering. Ikke mindst i en alvorlig tid, hvor danskerne i særlig grad søger fællesskaber og mening, lød det onsdag fra ministeren.

Langede ud efter minister

Men torsdag er der nye toner fra Joy Mogensen, der nu mener, at man bør droppe de overvejelser.

Det skriver Kirkeministeriet i en pressemeddelelse torsdag aften.

- Det er fortsat smerteligt, at vi må fejre påske uden at kunne gå i kirke. Men jeg er glad for, at folkekirken står last og brast med resten af samfundet, udtaler Joy Mogensen i pressemeddelelsen.

Kovendingen kommer, efter at landets præster offentligt har langet ud efter ministeren og sat spørgsmålstegn ved, om det vil være sundhedsmæssigt forsvarligt at genåbne kirkerne i påsken.

Kirker er lukket ned

Kirkerne har ligesom store dele af det offentlige Danmark været lukket siden 11. marts i bestræbelserne på at undgå spredning af coronavirus.

Begravelser og bisættelser kan dog finde sted. Men der er strikse restriktioner for, hvor mange deltagere der lukkes ind afhængig af kirkens størrelse.

Joy Mogensen har torsdag holdt møde med landets biskopper.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at et flertal af biskopperne på mødet udtrykte ønske om at 'stå last og brast med resten af samfundet'.

- Rigtig mange præster har kastet sig ud i streaming-gudstjenester, sjælesorg via net og telefon, og omfattende brug af sociale medier. Jeg opfordrer folkekirken til at holde fast i de mange gode initiativer også påsken, udtaler Joy Mogensen.

Præster langer ud efter Joy og Papes påskeplan