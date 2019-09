Efter lussing til Boris: Skakmat af parlamentet

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, er blevet sat på plads af det britiske parlament.

Og det betyder, at han får svært ved at leve op til sit løfte om, at Storbritannien skal være ude af EU 31. oktober.

Se også: Underhuset afviser igen Johnsons ønske om valg inden brexit

Det vurderer Ole Helmersen, der er lektor med speciale i britisk politik ved CBS.

- Han er på mange måder blevet sat skakmat. Han kom ind i premierministerembedet med pomp og pragt med en masse formuleringer om, at han ville sikre, at Storbritannien er ude af EU 31. oktober uanset hvad.

- Det satte han hele sin autoritet ind på. Men den virkelighed, der har ramt ham fra parlamentet, betyder jo, at det kan han faktisk ikke gennemføre, medmindre han skal ud og begå lovbrud. Det har jeg svært ved at se være en farbar vej, siger han.

Stribe af nederlag

Boris Johnson er i det britiske parlament løbet ind i en stribe af nederlag.

Underhuset har uden om regeringen vedtaget den lov, som forpligter premierministeren til at bede EU om udsættelse af brexit, hvis ikke en aftale er på plads med EU.

Derudover har parlamentet senest forhindret Boris Johnson i at udskrive parlamentsvalg, hvilket var hans modtræk til den nye lov.

Det tyder på, at premierministeren har nået loftet, mener Ole Helmersen.

- Boris Johnson er en politikertype, der i sin fortid altid har været lidt af en bulderbasse, som har været i stand til at klare næsten hvad som helst med smarte bemærkninger.

- Spørgsmålet er, om han ikke nu, hvor han endelig har fået opfyldt sin drøm om at blive premierminister, har ramt en mur, han ikke bare kan nedbryde med sin vanlige charme, siger Ole Helmersen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

John Bercow træder med stor sandsynlighed tilbage. Foto: Ritzau Scanpix

Formanden for det britiske parlaments Underhus, John Bercow, har mandag meddelt, at han agter at træde tilbage seneste inden for nogle uger.

Hans udmelding kommer, efter at brexit-tilhængere har beskyldt ham for at have misbrugt regler i parlamentet til at underminere dem.

Bercow siger, at han ikke vil genopstille, hvis parlamentet senere mandag stemmer for et snarligt parlamentsvalg. Han siger, at han under alle omstændigheder går af senest 31. oktober.

Bercow har haft en central rolle i brexitprocessen. Han har blandt andet besluttet, hvilke ændringsforslag der skulle til afstemning under tidligere maratonsamlinger om brexit i parlamentet.

Bercow er bedst kendt som leder af debatterne i parlamentet, hvor han tit og ofte må dæmpe gemytterne med ordene 'Order! Order!'.

Se også: Efter beskyldninger: Formand stopper

Nyt nederlag til Boris Johnson

Se også: Det britiske parlament suspenderes i dag

Se også: Sådan skal Boris Johnson tøjles