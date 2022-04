Efter minkafhøring af Berthelsen: Hun bruger dem som hånddukker

Det kan blive et problem for Barbara Berthelsen, at hun hårdnakket siger sig fri for ansvar i minkskandalen, mener Joachim B. Olsen

Fødevareministeriet havde ansvaret - alene.

Sådan lød det under fredagens afhøring i Minkkommissionen fra Barbara Berthelsen om, hvem der har ansvaret for den manglende lovhjemmel til at slå alle danske mink ihjel.

Dermed fastholder statsministeriets departementschef altså sin forklaring fra november, hvor hun sidst sad i den varme stol hos kommissionen.

Problematisk for hende

Men den forklaring kan give bagslag for Barbara Berthelsen, vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen:

- Der, hvor jeg synes, det virkelig er problematisk for Barbara Berthelsen, er hendes insisteren på, at fejlen for den manglende lovhjemmel til at slå alle mink ned 100 procent ligger hos Fødevareministeriet, siger han og uddyber:

- Man får derfor nogle gange indtrykket af, at Barbara Berthelsen bruger myndighederne som sin hånddukke til at få gennemført de initiativer, hun finder rigtige, men når der så sker fejl, så er det hånddukkens skyld.

Han påpeger samtidig, at Berthelsens chef - statsminister Mette Frederiksen - allerede har påtaget sig en betydelig rolle i forløbet, der ledte op til aflivningen af alle mink.

- Det bliver også sagt i kommissionen i dag, at Mette Frederiksen i Aftenshowet har sagt, at det er hende, der har ansvaret, og at beslutningen blev taget i regeringens koordinationsudvalg. Hun har selv påtaget sig ansvaret for den her beslutning.

Barbara Berthelsen ankom fredag eftermiddag til Retten på Frederiksberg. Foto: Jonathan Damslund

Tibetkommissionen

Et andet potentielt problem for Barbara Berthelsen er det nylige udfald af Tibetkommissionen, hvor flere topembedsmænd fik tæv, mener Joachim B. Olsen:

- Her blev der rettet meget, meget skarp kritik af to tidligere departementschefer fra Udenrigsministeriet for at have lagt pres på politiet for at fjerne demonstranter under et kinesisk besøg, Altså at bryde grundloven. Det betyder, at man ikke kan undsige sig ansvaret, bare fordi der er tale om en andet ministerium.

- Det bliver spændende at se, om kommissionen køber, at Statsministeriet - og dermed også hende selv - er fuldstændig fri for ansvar i den her sag. Det ville overraske mig.

To professorer i forvaltningsret har torsdag over for Jyllands-Posten udtalt, at Tibetkommissionens vurderinger kan bruges til 'en fortolkning af ansvaret i minksagen.'

Tibetsagen handler i korte træk om, at Københavns Politi brød grundloven, da de fjernede demonstranter ved konkrete besøg fra det officielle Kina.

Men det skete under pres fra Udenrigsministeriet. Også selvom ministeriet ikke har instruktionsbeføjelser over politiet.

Det er den del, der kan spille en rolle i forhold til minksagen.

Da Barbara Bertelsen blev afhørt i Minkkommissionen tilbage i november sidste år, sagde hun tydeligt, at hun mener, at ansvaret for den manglende lovhjemmel lå hos det daværende Miljø- og Fødevareministerium.