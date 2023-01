Efter møde med baglandet: Mette Frederiksen står fast

Der har været kritik fra dele af det socialdemokratiske bagland, og der har været udmeldelser af partiet.

Men uagtet stormvejret står statsministeren fast på at afskaffe store bededag, lyder det lørdag eftermiddag fra Mette Frederiksen (S) efter partiets nytårsmøde lørdag i Fredericia.

- Jeg kan fuldstændig stå på mål for den her beslutning. Vi kan ikke både løse klimakrisen, udvikle vores velfærdssamfund og bruge flere penge på forsvar og sikkerhed uden reformer, siger Mette Frederiksen til TV2 News efter mødet.

Regeringen har lagt op til, at den vil afskaffe store bededag fra 2024.

Pengene fra at afskaffe helligdagen skal ifølge regeringen blandt andet bruges til at fremrykke forsvarsudgifterne, så Danmark opfylder Natos mål i 2030 - tre år tidligere end planlagt.

Pengene fra at afskaffe helligdagen skal ifølge regeringen blandt andet bruges til at fremrykke forsvarsudgifterne, så Danmark opfylder Natos mål i 2030 - tre år tidligere end planlagt.

Forslaget har mødt meget kritik, både fra fagbevægelsen, kirken og fra egne rækker.

Blandt andre Erling Andersen, formand for Socialdemokratiet i Ballerup.

- Jeg opfatter mødet således, at vi får lejlighed til at sige, hvad vi mener. Vi synes ikke, det er en god idé. Og timingen er helt forkert. Derfor bør man genoverveje, om det er det rigtige at gøre, sagde Erling Andersen forud for mødet til DR.

DR har talt med 36 lokal- og kredsformænd om deres syn på afskaffelsen af store bededag. Heraf giver flere af dem udtryk for utilfredshed med regeringens plan.

Flere beretter også om medlemmer, der enten truer med at melde sig ud af partiet eller allerede har gjort det.

Mette Frederiksen erkender, at forslaget om at sløjfe helligdagen skaber utilfredshed i baglandet.

- Der er en politisk uenighed, det er der i politiske partier. Det har der altid været i Socialdemokratiets historie, og det vil der sikkert også være om fem, ti og 50 år.

- Det ændrer ikke på, at når man har ansvar for et land, så skal man kunne træffe beslutninger, som både vinder stor genklang, og hvor der er stor opbakning.

- Andre gange skal man også kunne træffe beslutninger, der kan gøre én upopulær, men som på den lange bane er de rigtige for vores land, siger statsministeren til TV2 News.