Efter møder med tobaksindustrien: Skatteminister anklages for brud på konvention

Skatteminister Karsten Lauritzen beskyldes for konventionsbrud. Det skulle være sket, fordi han mødtes med lobbyister fra tobaksindustrien. Det skriver DR søndag morgen.

Anklagen kommer, da Karsten Lauritzen et par måneder efter sin tiltræden i sommeren 2015 havde et såkaldt 'hilse-på-møde' med repræsentanter for tobaksindustrien.

- Efter min allerbedste overbevisning så har 'hilse-på-møder' overhovedet ingen plads i rammekonventionen.

- Det står meget tydeligt, at man kun skal mødes med tobaksindustrien, hvor det er tvingende nødvendigt for at kunne regulere tobaksindustrien, siger professor i tobaksforebyggelse ved Københavns Universitet Charlotta Pisinger til DR.

Ifølge dagsordenen til mødet, som DR har set, var formålet, at industrien ville lykønske ministeren med posten og udtrykke deres synspunkter om afgifter på deres område.

Ifølge WHO's rammekonvention må ministre kun mødes med tobaksindustrien, hvis det tjener et formål. Screendump/WHO

Tåbelig regulering

Den danske minister mødtes ifølge DR's oplysninger igen med industrien i november og december.

- Jeg vil bestemt mene, at det er imod ånden i konventionen. Jeg vil bestemt ikke mene, at mødet er strengt nødvendigt, siger professor ved Statens Institut for Folkesundhed Knud Juel til DR.

Skatteministeren selv mener ikke, at det er problematisk, at han har mødtes med repræsentanter for industrien.

- Det er en fuldstændig tåbelig og åndssvag måde at regulere tobaksindustrien på. Der er andre ting i rammekonventionen, der giver mening.

- Vi følger konventionen til punkt og prikke, men jeg vil fortsat mødes med tobaksindustrien. Blandt andet fordi de bakker varmt op om at forhindre indsmugling af ulovlig tobak, siger han til DR.

Danmarks indførte WHO's rammekonvention for tobaksforebyggelse i 2004.

Tobak i tal 13.600 danskere dør hvert år som følge at rygning

22 pct. af danskerne ryger, heraf 15 pct. dagligt

Hver tredje 15-årig har prøvet at ryge

Blandt 16-25-årige ryger 22 pct. dagligt eller ugentligt

To elever i hver skoleklasse vil dø af rygning, hvis andelen af rygere ikke falder Kilder: Kræftens Bekæmpelse, Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Lungeforeningen, Statens Institut for Folkesundhed Vis mere Luk

Overholder ikke konvention

Men der er uenighed om, hvorvidt Danmark rent faktisk overholder konventionen 'til punkt og prikke', som skatteministeren hævder.

I en rapport fra januar 2018 konkluderer WHO's eurpæiske afdeling i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens partnerskab Røgfri Fremtid nemlig, at Danmark ikke efterlever rammekonventionen på tobaksområdet.

'Danmark overholder ikke fuldt ud de vigtigste forpligtelser i WHO FCTC (rammekonventionen, red) og anbefalingerne i de tilhørende retningslinjer', lyder det i rapporten.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse er Danmark det land i norden, hvor flest indbyggere er rygere.

