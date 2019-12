Efter nederlag: Nu reagerer Trump

Donald Trump tabte i Repræsentanternes Hus, men ser frem til, at sagen skal gennem Senatet, hvor hans parti har et flertal

Efter det kom frem, at man i Repræsentanternes Hus i USA anmoder om at indlede en rigsretssag mod den amerikanske præsident, Donald Trump, har hovedpersonen selv ikke overraskende været hurtig på tasterne.

Det er ikke nogen hemmelighed, at Trump gennem hele forløbet har erklæret sin uskyld, og det falder i fin tråd med det tweet, som han sendte ud i kølvandet på beslutningen i Repræsentanternes Hus.

'Hvor er den falske whistleblower? Hvor er den falske whistleblower nummer 2? Hvor er den falske informant, der tog fejl?'

Artiklen fortsætter under billedet ...

Where’s the Fake Whistleblower? Where’s Whistleblower number 2? Where’s the phony informer who got it all wrong? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2019

Topdemokrat anmoder om rigsretssag mod Trump

Her henviser præsidenten til, at ingen af nøglevidnerne i den såkaldte Ukraine-sag er blevet afhørt i det forløb, der netop er overstået i Repræsentanternes Hus.

Derudover mener Trump, at det vil føre til, at processen i Repræsentanternes Hus vil blive et rutinemæssigt greb, hvis man vil angribe fremtidige præsidenter.

'Den gode ting er, at Republikanerne har ALDRIG været mere forenet. Vi vinder', skrev præsidenten også på Twitter.

Det er sagen om Trumps påståede forsøg på at presse Ukraine til at undersøge tidligere vicepræsident Joe Bidens søns forretninger i Ukraine, der kan føre til en rigsretssag mod den amerikanske præsident.

Mette Frederiksen hyldes for at trodse Trump

Ingen tvivl

Formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, bedyrede torsdag, at man er sikker i sin sag om, at Trump har misbrugt sin magt.

- Der er ingen tvivl om kendsgerningerne. Præsidenten misbrugte sin magt for sin egen politiske vindings skyld

- Det skete på bekostning af vor nationale sikkerhed ved at tilbageholde militær hjælp og et afgørende møde i Det Hvide Hus til gengæld for en erklæring om, at hans politiske rival skal undersøges, siger Pelosi.

Men det, at man i Repræsentanternes Hus er sikker i sin sag, betyder ikke, at Senatet har den samme overbevisning, når de skal vurdere sagen.

Her er flertallet nemlig Republikanere og altså på Trumps side, hvorfor en rigsretssag muligvis ikke ligger ligefor.

Det er aldrig sket før, at en præsident har mistet sit embede på grund af en rigsretssag.

Sender kæmpe stikpille til Trump

Se også: Eksperter er ikke i tvivl: Trump skal for en rigsret

Statsministeren lover fire kampfly mere til Nato i to år