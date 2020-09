Efter nye restriktioner: - Skam jer

Da regeringen til et pressemøde fredag eftermiddag meddelte, at alle private fester, der blev afholdt på hoteller og restauranter, dagen efter ville blive omfattet af forsamlingsforbuddet på 50 personer, var der formentligt mange kommende brude og brudgomme, der blev kede af det og vrede.

Det sidste er Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard også.

På Twitter harcelerer hun således skarpt over regeringens beslutning.

Overfor Ekstra Bladet uddyber hun, at beslutningen efter hende mening skulle være taget lang tid forinden.

- Det burde være gjort tidligere. I den sidste uge har vi set de her coronatal blive værre og værre. Det er ikke fair over for folk, siger hun og fortsætter:

- Det har været længe under opsejling. Og jeg er helt med på, at vi skal gøre noget og ikke leve som før, men det er for formynderisk og for pludseligt at gøre på den måde. Alle de fester, hvor folk i forvejen har taget mange hensyn, skulle pludselig laves om, og man skulle finde ud af hvilke gæster, der ikke kunne komme med.

I dag skal de giftes: Straffet for at følge anbefalinger

Folkesundhed

- Er folkesundheden ikke det vigtigste i sidste ende?

- Jo, det er meget vigtigt, men regeringen har forsømt at være opmærksom. Den skulle have sagt det for en uge siden. Det er så frygteligt for folk. Dem, der skulle holde bryllup, har glædet sig, og pludselig kan alle desværre ikke komme med. Det er forhåbentligt kun en gang i livet, at man skal giftes, så jeg har virkelig stor sympati med de mennesker, som er blevet ramt.

- Skal de have en form for kompensation, hvis de har mistet penge i forbindelse med ændringerne?

- Ja, det synes jeg helt bestemt kunne være en mulighed, men pengekassen er selvfølgelig heller ikke uendelig. Vi bliver ved med at dele ud - i stedet skulle man have tænkt sig om tidligere. Så havde folk ikke følt sig taget ved næsen.

Ekstra Bladet har lørdag aften uden held forsøgt at få et svar på kritikken fra Socialdemokratiet.