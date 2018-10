Efter pakkebomberne: 'Trump fyrer op under kold borgerkrig'

Serien af pakkebomber til fremtrædende personligheder med sympati for Demokraterne samt et mediehus i New York-området fører til nye bitre anklager mellem de to uforsonlige sider i amerikansk politik.

Det sker i en i forvejen højspændt politisk situation forud for midtvejsvalget 6. november, hvor Demokraterne håber at kunne erobre det politiske flertal - i hvert fald i det ene af Kongressens to kamre.

- Trump fyrer op under en kold borgerkrig i dette land, skriver kommentatoren Steve Schmidt på Twitter.

- Hans valgmøder flyder over med trusler, og han stempler journalister som fjender af folket. At nogen forsøger at dræbe deres politiske fjender er ikke abnormt, men den uundgåelige konsekvens af Trumps opfordring, lyder det videre.

Steven Schmidt var politiske rådgiver for den nyligt afdøde republikanske senator John McCain, der i 2008 stillede op til præsidentvalget og tabte til demokraten Barack Obama.

Han optræder som kommentator for tv-kanalen MSNBC og har i dag vendt sig mod Republikanerne.

Ekspert: Det kan skade begge sider Den danske USA-kender Niels Bjerre-Poulsen, lektor ved Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet, tør på nuværende tidspunkt ikke gætte på, hvad bombeforsøgene kan få af konsekvenser for midtvejsvalgets udfald 6. november. - Men begge parter kan nemt komme til at overspille deres kort, fastslår han om situationen overfor Ekstra Bladet.

Hvem der står bag postbomberne, er stadig uklart. Men adskillige andre end Steven Schmidt giver en del af skylden til præsidentens barske ordvalg overfor sine modstandere.

På Twitter har den uhyggelige serie af politisk vold fået hash-tagget #MAGAbomber efter Trumps kendte slogan 'Make America Great Again'.

Et af målene for brevbomberne var tv-kanalens CNN's redaktionslokaler i New York.

I en analyse på nettet minder CNN om, at Trump for nylig roste et republikansk kongresmedlem, der flere gange har optrådt voldeligt overfor journalister.

- Der er en total mangel på forståelse i Det Hvide Hus omkring alvoren i deres fortsatte angreb på medierne, siger CNN's koncernpræsident Jeff Zucker.

Skuespilleren Robert de Niro, eks-præsident Barack Obama, eks-udenrigsminister Hillary Clinton, milliardæren George Soros, eks-vicepræsident Joe Biden, kongresmedlem Debbie Wasserman, eks-boss for CIA John Brennan og kongresmedlem Maxine Waters. Alle er modstandere af Trump og har modtaget bombepakker. Foto: Ritzau Scanpix

Trump selv udtalte onsdag sin bekymring over bombeforsøgene.

- I disse tider bliver vi nødt til at stå sammen og sende et meget klart signal om, at trusler mod politiske mål ikke bliver tolereret i USA, sagde han ved et møde i Wisconsin.

Stop blaming others. Look in the mirror. Your inflammatory rhetoric, insults, lies, & encouragement of physical violence are disgraceful. Clean up your act....try to act Presidential. The American people deserve much better. BTW, your critics will not be intimidated into silence. https://t.co/cS5qNiuU7o — John O. Brennan (@JohnBrennan) October 25, 2018

Senere var han tilbage med vanlige forbitre angreb mod 'mainstream-medierne', der med deres 'falske og upræcise dækning' er skyld i 'vreden'.

Han fik hurtigt svar på tiltale fra blandt andet John Brennan. Den tidligere øverste chef for efterretningstjenesten CIA er nu kommentator hos CNN. Det var Brennans navn, der stod på bombepakken, som ankom til tv-kanalens redaktion i New York.

- Lad være med at bebrejde andre. Kig i spejlet. Din opflammende retorik, fornærmelser, løgne og opmuntring til fysisk vold er skammelig. Prøv at optræde som præsident, lyder rådet fra den tidligere CIA-direktør.

Ude på højrefløjen ser andre et helt andet mønster. Her er flere kommentarorer overbevist om, at bombeserien er en aktion udført under 'falsk flag', der skal skaffe Demokraterne sympati frem mod midtvejsvalget.

- Det giver ingen mening for en republikaner eller konservativ at gøre dette. Vend det rundt. Ville det give mening for en demokratisk partifunktionær eller en demokratisk indpodet galning at gøre det, spørger den kendte, ultrakonservative radiovært Rush Limbaugh.

Og Anna Coulter, storsælgende forfatter på højrefløjen, skriver på Twitter, at 'bomber er en liberal taktik'.

I USA er liberal synonym med venstreorienteret.