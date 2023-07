Efter 'politiske kontroverser': Trækker sig fra ny stilling

Det gik ikke ubemærket hen, da den danske konkurrencekommissær i EU, Margrethe Vestager, valgte at placere amerikanske Fiona Scott Morton på topposten som EU-kommissionens nye ledende konkurrenceøkonom.

Blandt andre den franske præsident Emmanuel Macron gav udtryk for utilfredshed over, at konkurrencekommissæren valgte en amerikaner til jobbet frem for en europæer.

Og nu har amerikaneren altså meddelt Vestager, at hun vil takke nej til jobbet grundet politiske kontroverser.

Det oplyser Margrethe Vestager selv på Twitter.

På Twitter deler Vestager selv brevet fra Fiona Scott Morton, som blandt andet skriver, at hun er beæret over at være blevet valgt til stillingen.

'Men grundet de politiske kontroverser, der er opstået på grund af valget af en ikke-europæer til at udfylde denne position, og vigtigheden af, at generaldirektoratet har fuld opbakning fra den europæiske union, som den håndhæver, har jeg besluttet, at det bedste for mig at gøre er at trække mig og ikke tiltræde stillingen.'

Opdateres ...