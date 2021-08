Efter rædselsuge: Nu truer ny nedtur for Biden

Joe Biden lovede, at han ville få kontrol over coronasituationen, når han blev præsident. Men resultaterne lader vente på sig

Han blev blåstemplet som en såkaldt globetrotter og en præsident med stor international erfaring.

Men USA's kaotiske exit fra Afghanistan har skarpt massiv kritik af Joe Biden og hans håndtering af krisen den seneste uge. Det fik en synligt presset Biden til at bide tilbage under et pressemøde for få dage siden.

Nu truer endnu en krise den amerikanske præsident. Denne gang på hjemmefronten.

I foråret annoncerede Biden, at han ville vaccinere 100 millioner på blot 40 dage ...

Først i 2022

Mandag fik Joe Biden nemlig endnu en mavepuster. Denne gang af sin egen coronageneral. Ifølge medicinsk rådgiver i Det Hvide Hus Dr. Anthony Fauci vil coronakrisen først komme under kontrol næste år.

- Hvis vi kan lykkes med at få majoriteten af de 90 millioner personer, som endnu ikke er vaccineret, til at tage vaccinen, håber jeg, at vi kan få god kontrol med pandemien i foråret 2022, siger han til CNN.

Under sidste års valgkamp lød det ellers igen og igen fra Joe Biden, at han var manden, der hurtigt ville vende skuden og redde USA ud af coronakrisen, som han mente, at hans forgænger Donald Trump havde forværret.

Men efter en stærk start på vaccineudrulningen er tempoet nu faldet dramatisk. I stedet bliver tusindvis indlagt, mens vacciner smides i skraldespanden i flere stater.

Der er ikke længere fart på vaccinationerne i USA. Foto: John Amis/AP

Dyster melding

Ifølge Dr. Anthony Fauci har delta-varianten så godt fat i USA, at han forventer, at smittetallet igen vil eksplodere og nærme sig op mod 200.000 daglige tilfælde.

Sådan lød det 6. august fra Dr. Fauci Dr. Fauci til det amerikanske nyhedsbureau McClathy:

- Husk på, at for bare et par måneder siden havde vi 10.000 tilfælde om dagen. Jeg tror, at det vil stige, så vi lander et sted mellem 100.000 og 200.000. Det, vi ser, er, at Delta-varianten er mere smitsom, og fordi vi er 93 millioner i det her land, der kan blive vaccineret, men stadig ikke er det, så har vi en stor pulje af sårbare mennesker.

Kun halvdelen af amerikanerne, cirka 51 procent, er færdigvaccineret.