Efter rygter om hjerteanfald: Trump viser 'overkroppen' frem

Donald Trump har delt et besynderligt billede på sin Twitter-profil.

Det er et tydeligt redigeret billede, hvor hans ansigt med en alvorlig mine er sat ind på en bar overkrop, der står kampklar med boksehandsker på. Og ikke hvilken som helst overkrop, men skuespilleren Sylvester Stallones krop, fra da han var med i Rocky-filmene.

Den amerikanske præsident har ikke skrevet noget tekst til det bizarre billede.

Men flere amerikanske medier, heriblandt The Independent og The Washington Post, kæder det sammen med et lægetjek, Donald Trump skulle igennem for nyligt.

'Det smukke bryst'

Tirsdag aften i Florida lod han nogle bemærkninger falde om sit ydre, da han blev mødt med kritikken om, at hans helbred ikke er helt i top.

- Tag din bluse af, hr., og vis os det smukke bryst. Vi har aldrig set et bryst som det, citerede Donald Trump sin læge.

Donald Trump påstår, at hans læge har sagt, at han har et 'smukt' bryst. Yuri Gripas/Ritzau Scanpix

Donald Trump var lørdag 16. november på et hospitalsbesøg, der ikke var planlagt i kalenderen.

Det satte gang i rygter om, at han skulle have fået et hjerteanfald. Donald Trump afviste dog alle rygterne.

Han forklarede det selv med, at han var til et rutinemæssigt fysisk tjek.

Ifølge Det Hvide Hus har Donald Trump en bmi på 30,4. Ud fra det tal er han meget overvægtig.

Sidste år var hans bmi 29,9.

Golf én gang om ugen

Med sine 70 år ved indsættelsen i 2016 er præsident Trump den ældste præsident til at sætte sig i det magtfulde embede.

Hans høje alder, nu 73 år, og manglende motion får flere medier til at spekulere i, at han har et skrantende helbred. Flere medier skriver, at han er berygtet for at elske junkfood og ikke dyrker motion udover golf, som han dyrker én gang om ugen.

'De siger, at du har fået et hjerteanfald'

Donald Trump er blandt andet i Florida for netop at spille golf.

Ifølge The Independent lagde han billedet ud på det sociale medie en time efter, han ankom til den internationale golf klub i West Palm Beach.