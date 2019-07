Efter rysteture: Nu reagerer Merkel

På sin årlige sommerpressekonference forsikrer Tysklands kansler, Angela Merkel, at hun har det godt.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Siden 18. juni har der været fokus på rysteture, som Merkel har haft, da det pludselig skete under en ceremoni med Ukraines præsident.

På pressemødet siger Merkel, at hun forstår, at hun bliver spurgt til sit helbred, men at hun har svaret.

- Jeg kan klare dette job. Som person har jeg en personlig interesse i mit helbred, og som jeg har fortalt, er 2021 enden på mit politiske arbejde, siger Angela Merkel på pressemødet.

Spurgt til, hvordan hun har det, lyder svaret:

- Godt.

Den tyske kansler er blevet fanget i flere rysteture under en række officielle statsbesøg, som hun har været vært for i den tyske hovedstad, Berlin.

Tre rysteture

Hendes seneste rystetur, som blev nummer tre i rækken, var under den finske statsminister, Antti Rinnes, besøg i Berlin.

Her rystede forbundskansleren voldsomt under afspilningen af de to landes nationalmelodier.

Umiddelbart efter afspilningen kunne hun dog selv bevæge sig væk fra pladsen, hvor hun sammen med Rinne var centrum for ceremonien uden tilsyneladende at bære præg af rysteturen.

Ligesom ved de tidligere lejligheder forsikrede en talsmand dog, at der ikke er noget galt.

- Kansleren har det fint, lød det fra en talsmand.

Vandkur

Tidligere har kansleren selv forklaret sine rysteture med, at hun var dehydreret. Det blev forklaringen ved de to første rysteture, som skete henholdsvis på et besøg i Ukraine og under en tale af præsident Frank-Walter Steinmeier.

- Jeg har siden episoden drukket mindst tre glas vand, hvilket jeg virkelig havde brug for. Men nu har jeg det ganske udmærket, forklarede Merkel efter den første rystetur.

Det var en talsmand, der forklarede, at forbundskansleren bare dehydreret, da hun rystede for anden gang.

