Efter skandalesag: Østrigs konservative parti sikrer storsejr

Østrigs konservative parti (ÖVP), som ledes af den 33-årige Sebastian Kurz, er på vej tilbage til regeringsmagten.

Det står klart, efter at der søndag har været afholdt parlamentsvalg i landet.

Med mere end 99 procent af stemmerne optalt søndag aften har Kurz og co. sikret sig 37,1 procent af stemmerne. Det er klart flest, og det er samtidig en fremgang på knap seks procentpoint i forhold til valget i 2017.

Det viser tal fra den østrigske avis Der Standard.

Samtidig går det højreorienterede Frihedsparti (FPÖ) tilbage med næsten ti procentpoint. Partiet, der får 16,1 procent af stemmerne, blev tidligere på året rystet af en stor politisk skandale.

Den førte i maj til et sammenbrud i regeringskoalitionen med de konservative. Kurz var kansler i den regering.

Ved søndagens valg bliver socialdemokraterne næststørst med 22 procent.

De Grønne bliver valgets store højdespringer. Partiet, der i 2017 ikke kom over spærregrænsen på fire procent, får 14 procent af stemmerne.

Herefter følger det liberale parti Neos med 7,8 procent.

De Grønne og Neos er inden valget blevet nævnt som mulige koalitionspartnere til Kurz' parti.

Søndag aften siger De Grønne dog, at der er brug for "markante ændringer i politikken" hos de konservative, hvis partierne skal indgå i en fælles regering.

Det tidligere regeringsparti FPÖ, der altså går markant tilbage, afviser at gå i regering. Det siger Harald Vilimsky, der sidder i EU-Parlamentet og er et højtstående medlem af det højreorienterede parti.

- Vi har ikke fået et klart mandat til at fortsætte i koalitionen, siger Vilimsky ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Forårets politiske skandale i Østrig blev udløst af en video, der blev offentliggjort i de tyske medier Der Spiegel og Süddeutsche Zeitung.

Den viser et hotelværelse i Ibiza tilbage i juli 2017. På videoen, som er lavet med skjulte optagelser, ses en måske lettere beruset partileder Heinz-Christian Strache fra Frihedspartiet.

Han tilbyder offentlige kontrakter til gengæld for hjælp i en valgkamp fra en kvinde, der udgiver sig for at være niece til en russisk oligark.

Skandalen sendte Østrig ud i en af de største politiske kriser i nyere tid og gjorde Kurz til den kansler, der har siddet kortest tid i Østrig siden 1945.