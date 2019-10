Efter storm mod parlament: Tidligere leder beskyldes for at stå bag

Voldsomme uroligheder har rystet Ecuador i de seneste døgn. Krisen har ramt landets olieproduktion hårdt og ventes at blive yderligere optrappet.

Mange mener, at tidligere præsident Rafael Correa, som lever i eksil i Belgien, trækker i trådene.

Landets nuværende præsident, Lenin Moreno, var tidligere vicepræsident under den socialistiske Correa. Men Moreno har lagt mere og mere afstand til landets venstreorienterede æra og har gennemført en række nyliberale reformer.

Moreno siger nu, at Correa og Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, opildner til de voldsomme uroligheder i landet.

- Maduro og Correa har indledt deres destabiliseringsplaner, siger Moreno.

I Correas ti år lange præsidentperiode fra 2007 til 2017 blev han kritiseret for overdreven konfrontation og for at tillade korruption at blomstre.

Foto: Rodrigo Buendia/Ritzau Scanpix

Foto: Daniel Tapia/Ritzau Scanpix

Titusindvis af indfødte ecuadorianere fra hele landet er rejst til Quito. De demonstrerer blandt andet mod stigende brændstofpriser.

Det kom tidligere i denne uge til meget voldelige gadekampe. Tusindvis af demonstranter - både studerende, landmænd og fagforeninger - gik gennem det historiske centrum i hovedstaden Quito. Her kastede maskerede aktivister med molotovcocktails og brosten ved regeringsbygningerne.

Mange af de fredede bygninger blev efterfølgende indhyllet i sorte røgsøjler, og politiet svarede igen med tåregas og vandkanoner. Adskillige mennesker blev såret.

Hidtil er op mod 600 personer blevet anholdt under urolighederne, som har spredt sig til mange af landets byer.

Protesterne i Ecuador, som har 17 millioner indbyggere, startede 3. oktober.

Efter forhandlinger med Den Internationale Valutafond (IMF) bebudede regeringen nye nedskæringer og reformer for at mindske landets underskud og udlandsgæld.

Foto: Carlos Garcia Rawlins/Ritzau Scanpix

Foto: Daniel Tapia/Ritzau Scanpix

Regeringen har bebudet en 60 dage lang undtagelsestilstand i landet.

Moreno er afhængig af militærets støtte. Han forsøger at indlede en dialog med landets mange urbefolkningsgrupper og har et erklæret mål om et bredt samarbejde.

Moreno blev delvist lammet af et skud under et røveriforsøg i 1998 og har siden siddet i kørestol. Han blev i 2012 nomineret til Nobels fredspris for sin indsats for personer, som må leve med et handicap.