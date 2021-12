Efter tre årtier sænkes klasseloftet i de mindste klasser

I næsten tre årtier har klasseloftet ligget fast på 28 børn. Men nu sættes der penge af til at sætte det ned til maksimalt 26 børn i 0. - 2. klasse.

Det fremgår af årets finanslov, som regeringen er enedes om med støttepartierne og Alternativet samt Kristendemokraterne.

Aftalen indeholder også en ret til et ekstra år i børnehave, hvis der er behov for at udsætte skolestarten.

- SF gik til folketingsvalg på at give børnene mere ro på.

- De børn, der har brug for at blive et år mere i børnehaven, får mulighed for det, før de skal starte i folkeskolen.

- Vi sænker klasseloftet for de allermindste børn. Det er jeg særlig stolt af. Det er næsten 30 år siden, vi sænkede klasseloftet sidst, siger SF-leder Pia Olsen Dyhr ved præsentationen mandag i Finansministeriet.