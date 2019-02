Efter Trump-udmelding: Nu vil Putin bygge nyt supermissil

Scenen er sat for et nyt koldkrigs-våbenkapløb mellem amerikanerne og russerne.

Rusland er nemlig på vej til at udvikle et nyt supermissil med atomsprænghoved, der bliver et af de mest avancerede nogensinde, lyder det fra præsident Putin.

Mindre end en uge efter, at verdens to største atomsupermagter begge har suspenderet INF-aftalen (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, red.) lover Putin, at han vil udbygge russernes allerede store våbenarsenal med et nyt supersonisk missil.

Det skriver flere internationale medier som CNN og CNBC.

Intet at stille op

Fredag annoncerede Trump-administrationen, at den har suspenderet missilaftalen, som blev indgået af den tidligere præsident Ronald Reagan og Sovjetunionens daværende generalsekretær Mikhail Gorbatjov.

24 timer fulgte russerne trop, og dermed er den mere end 30 år gamle aftale om at destruere et stort antal mellemdistanceraketter, samt at begge nationer skulle have indblik i hinandens atomvåbenprogrammer, død.

Aftalen skulle eliminere USA's Nato-allieredes frygt for missilangreb fra truslen mod øst, men Putins nye supersoniske missil, der kan flyve op til 1000 kilometer, kan i den grad udgøre en stor sikkerhedstrussel for Europa i fremtiden.

- De er ikke kun langt hurtigere end de forrige missiler, de har udviklet, hvilket gør dem meget svære at opfange. De har også en utrolig lav flyvetid, som gør det svært for den forsvarende side at nå at reagere, siger Michael Kofman, der er militærekspert med speciale i Rusland ved CNA, til CNN.

Et supersonisk missil betyder, at det kan flyve hurtigere end lydens hastighed, og Ruslands nye missil kan ifølge militæreksperten flyve fem gange hurtigere end lydens hastighed.

Ifølge mediet Technology Review arbejder også USA og Kina på denne form for supersoniske missiler, som 'der ikke er nogen måde at forsvare sig mod'.

Kalibr-missilet har Putin gentagne gange brugt til at ramme mål i Syrien, hvor Rusland kæmper på præsident Assads side. Foto: AP

Putins planer blev afsløret for offentligheden, da Kreml (det russiske parlament, red.) mandag videregav notater fra et møde mellem Putin, udenrigsminister Sergej Lavrov og forsvarsminister Sergei Shoigu til det russiske nyhedsbureau RIA.

Hertil uddyber forsvarsminister Shoigu, at russerne også vil modificere deres Kalibr-missil, som minder om amerikanernes Tomahawk, der bliver affyret fra krigsskibe.

- I 2019-2020 bør vi udvikle en grundbaseret version af vores langdistancekrydsermissil Kalibr, som har vist sig at være effektiv i Syrien. I samme omfang skal vi udvikle langtrækkende supersoniske missiler, som kan affyres fra landjorden, fortæller Shoigu til RIA ifølge CNBC.

Lykkes det russerne at videreudvikle deres Kalibr-missil, bringer det amerikanske baser i Europa i fare, vurderer den tidligere general Mark Hertling over for CNN.

- Det kan ramme omkring seks baser inklusive store flybaser rundt om i Europa. Nogle af dem har op til 30.000 amerikanske soldater udstationeret.

Putin ønsker ikke nyt våbenkapløb

Den russiske præsident understreger dog, at han ikke ønsker, at Rusland skal trækkes ind i et nyt våbenkapløb med amerikanerne. I stedet skal udviklingen af det nye supermissil fungere som et 'spejl mod amerikansk aggression', lyder det.

Ifølge nyhedsbureauet AP vil Rusland ikke opstille nye mellemdistanceraketter, medmindre USA gør det i Europa.

INF-aftale fra 1987 fjernede en overhængende fare for en atomkrig mellem det daværende Sovjetunionen og Vesten.

Det var et tidspunkt, hvor Sovjetunionen og USA havde opstillet mange atomraketter langs det såkaldte jerntæppe, der delte Europa under den kolde krig.

USA har senest beskyldt Rusland for at overtræde INF-aftalen, og det er begrundelsen for at suspendere aftalen.

