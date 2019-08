Efter Trumps 'nasty'-kommentar: Frederiksen reagerer

Donald Trump langer ud efter statsminister Mette Frederiksen (S), efter hun har kaldt hans idé om at købe Grønland for 'absurd'.

Det er især Mette Frederiksens sprogbrug, der ligger den amerikanske præsident på sinde. På et pressemøde foran Det Hvide Hus i Washington, USA, bruger han ord som 'nasty' og 'not nice' om den danske statsministers udtalelse, og han slår fast, at sådan taler man altså ikke om USA.

Men Mette Frederiksen mener ikke, at hendes sprogbrug er for meget, og hun har desuden ikke har tænkt sig at gå ind i en ordkrig, siger hun til TV Avisen på DR1.

- Jeg synes ikke, jeg har været hverken kontant eller hård. Jeg synes, vi har svaret meget pænt fra dansk side, siger Mette Frederiksen til TV Avisen.

- Når man er nære allierede, skal der være plads til uenigheder undervejs. Jeg håber, at vi snart kan få stoppet denne her diskussion, så vi kan koncentrere os om det, der er vigtigt, fortsætter hun.

Donald Trump taler til et pressemøde foran Det hvide Hus, hvor han blandt andet kalder Mette Frederiksens udtalelser om hans idé om at købe Grønland for 'nasty'. Foto: Jim Watson/Ritzau Scanpix

Ærgerlig og overrasket

Mette Frederiksen holdt tidligere onsdag et pressemøde, hvor hun kommenterede Donald Trumps aflysning af statsbesøget, der skulle være fundet sted om to uger.

- Jeg vil gerne sige, at jeg både er ærgerlig og overrasket over, at den amerikanske præsident har aflyst sit statsbesøg 2.-3. september, sagde hun på pressemødet.

'Ærgerligt' og 'overraskende' var de ord, Mette Frederiksen (S) brugte om Donald Trumps aflysning af statsbesøget. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Donald Trump aflyste det planlagt statsbesøg til Danmark natten til onsdag. Mette Frederiksen blev orienteret om de aflyste planer, da Det Hvide Hus sendte en besked til den danske ambassade, mens resten af verden fik nyheden, da han skrev det ud på Twitter.

'Danmark er et meget særligt land med en fantastisk befolkning, men på baggrund af statsminister Mette Frederiksens kommentarer om, at hun ikke har nogen interesse i at diskutere et køb af Grønland, vil jeg udsætte vores møde, der er planlagt til om to uger, til et andet tidspunkt', skrev Donald Trump på Twitter.

Da Mette Frederiksens søndag besøgte Grønland, lød hendes reaktion på Donald Trumps tanker om at købe Grønland sådan her:

- Grønland er ikke til salg. Grønland er ikke dansk. Grønland er grønlandsk. Jeg håber vedholdende, at det ikke er noget, der er alvorligt ment, sagde statsministeren.

