Efter Tyrkisk offensiv: Frankrig vil hasteindkalde lande

Frankrig vil have hasteindkaldt den koalition af lande, der bekæmper Islamisk Stat, for at drøfte Tyrkiets offensiv mod murdiske militser i det nordlige Syrien.

Det siger udenrigsminister Jean-Yves Le Drian. Danmark er en del af koalitionen.

Le Drian siger til en fransk tv-station, at koalitionen af mere end 30 lande har brug for at tale om en række spørgsmål, for Islamisk Stat kan udnytte, at der opstår ændringer på landjorden.

- Den (koalitionen red.) behøver at sige i dag, hvad vi skal, og hvordan har I - Tyrkiet - tænkt jer at gå videre, og hvordan kan vi fastholde sikkerheden på steder, hvor de kæmpende tilbageholdes? Alt behøver at komme på bordet, så vi har rene linjer, siger Drian.

Tyrkiet har torsdag for anden dag i træk sat en bølge af angreb ind mod kurdiske byer og militser i det nordøstlige Syrien. Det har tvunget titusinder af mennesker på flugt.

Tyrkiet kalder den største kurdiske milits, YPG, for en terrorgruppe. Indtil nu har YPG været allieret med USA i kampen mod Islamisk Stat.

Frankrig er en af USA's vigtigste allierede i koalitionen, der bekæmper Islamisk Stat i Syrien og Irak. Dets kampfly har mange gange været indsat for at ramme mål. Det er sket i et koordineret samarbejde med kurdiske og arabiske oprørere.