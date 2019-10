Efter udtalelser: Amerikansk minister stopper

USA's energiminister, Rick Perry, trækker sig fra posten.

Det oplyser USA's præsident, Donald Trump, natten til fredag dansk tid. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Rick Perry har været involveret i den rigsretsproces, som Demokraterne i Kongressen har indledt mod Trump.

- Rick har gjort et fantastisk arbejde, men tiden er kommet. Tre år er lang tid, siger Trump.

- Vi har allerede fundet hans efterfølger.

Trump nævner dog ikke, hvem denne efterfølger er.

Trump siger, at Perry allerede for flere måneder siden meddelte sine planer om sin afgang. Han forlader posten ved slutningen af året.

Meldingen kommer, dagen efter at Rick Perry i et interview sagde, at han efter ordre fra Trump har kommunikeret med præsidentens personlige advokat Rudy Giuliani om en mulig korruptionssag i Ukraine.

Rick Perry har været energiminister siden 2. marts 2017. Foto: Emmanuel Dunand/Ritzau Scanpix

Demokraterne truer med at forsøge at få Trump for en rigsret. Det skyldes anklager om, at Trump har forsøgt at presse Ukraines præsident til at undersøge Trumps demokratiske rivaler forud for præsidentvalgkampen i 2020.

Demokraterne i Repræsentanternes Hus stævnede i sidste uge Perry. De bad ham om senest 18. oktober at udlevere dokumenter om sit arbejde omhandlende Ukraine.

- For nylig har rapporter rejst spørgsmål om enhver rolle, du måtte have spillet i at videreformidle eller forstærke præsidentens klare budskab til den ukrainske præsident, lød det fra demokraterne i et brev til Perry.

Perry har ført Trumps energipolitik. Det indebar blandt andet at fremme salget af USA's fossile brændstoffer i Ukraine og andre lande.

Under Perry har USA oplevet en stigende produktion af fossile brændstoffer.

Ifølge The New York Times har Trump tidligere overvejet Perry til andre positioner i sin administration, herunder stabschef.

Det skyldtes, at Perry i høj grad har formået at undgå at blive involveret i personlige skandaler.