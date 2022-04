Efter valglussing: Her vil hun tage hævn

Til juni er der valg til det franske parlament. Her kan Marine Le Pen meget vel stikke en kæp i hjulet på Macrons ambitioner for de kommende fem år

Søndag blev hun for anden gang i træk slået noget så eftertrykkeligt af sin rival Emmanuel Macron.

Den franske præsident sikrede sig med næsten 60 procent af stemmerne fem år mere i Élyséepalæet. Men lederen af det franske nationalistparti National Samling, Marine Le Pen, kan tage grusom hævn om blot syv uger.

Valg til Nationalforsamlingen

Her er der nemlig valg til den franske Nationalforsamling 12. juni og 19. juni. I skrivende stund har Macrons koalition flertallet, og dermed har han nemmere ved at få sin politik igennem, men det vil Le Pen sætter en stopper for.

- Jeg vil fortsætte min kamp for Frankrig og franskmændene. Det er ikke forbi. Om nogle uger har vi parlamentsvalg. I aften lancerer vi den store kamp til parlamentsvalget, lyder det fra den højreorienterede Le Pen ifølge France24.

Lykkedes de Le Penn og højrefløjen at få flertal blandt Nationforsamlingens 577 medlemmer, vil de unægteligt give Macron hovedpine, når han skal forsøge at få sit politiske program gennemført de kommende år.

Frankrigs præsident og lederen af reformpartiet La République en marche (LREM), Emmanuel Macron, og hans hustru, Brigitte Macron, fejrede valgsejren sammen med tusindvis af tilhængere på Champ de Mars i det centrale Paris søndag aften. Foto: Thomas Coex/Ritzau Scanpix

Macron erkender

I sin sejrstale søndag aften erkendte Macron da også, at mange har stemt på ham for at holde højrefløjslederen og nationalisten Le Pen ude af præsidentkontoret.

Han takkede samtidig dem, der havde stemt på ham, og lovede, at han ville stå i gæld til dem i de kommende år.

Den genvalgte præsident sagde også, at de næste fem år 'ikke blot bliver en fortsættelse af de seneste fem år'.

- Fra nu af er jeg ikke længere kandidat for et parti. Jeg er præsident for alle.

Han lovede, at han vil lede Frankrig med 'fornyede metoder', og sagde, at en 'ny æra' venter forude. Den køber Marine Le Pen dog ikke.

- De næste fem år bliver lige så brutale som de sidste fem år, siger hun ifølge britiske The Guardian.

Til avisen Le Journal du Dimanche meddelte Le Pen før valget, at hun ikke regnede med at stille op igen til præsidentvalget i 2027.

Flere politiske eksperter mener dog, at der stadig er en chance for, at den 53-årige partileder skifter mening.

Det kan meget vel blive det kommende valg til Nationalforsamlingen, som får hende på andre tanker, hvis hun kan skabe flertal med de andre partier på højrefløjen.

