Efter vild ordkrig: Nu er han klar til at møde Trump

Venezuelas præsident, Nicolás Maduro, er villig til at mødes med USA's præsident, Donald Trump.

Det siger han under en tale ved FN's Generalforsamling i New York onsdag.

Maduro er klar til at mødes med Trump for at bygge bro mellem de to, fortæller han.

- Til trods for vores forskelligheder er jeg parat til at række min hånd ud til USA's præsident, Donald Trump, for at diskutere bilaterale forhold, siger den venezuelanske præsident ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Åbent og ærligt er jeg parat til at tale med ham, om hvad han måtte ønske, tilføjer han.

De seneste dage har Nicolás Maduro og Donald Trump ligget i verbal krig med hinanden.

Det sker, efter at USA's finansminister, Steven Mnuchin, tirsdag meddelte, at Maduros inderkreds og nære rådgivere bliver ramt af nye sanktioner fra USA. Heriblandt præsidentens hustru og Venezuelas førstedame, Cilia Flores.