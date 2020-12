Efter vilde rygter: Nu taler diktatorens søster

I foråret forsvandt Nordkoreas diktator, Kim Jong-un, i ugevis fra raderen.

I mellemtiden styrede hans 32-årige søster Kim Yo-jong showet. Men efter en sommer, hvor hun flere gange tordnede mod USA og Sydkorea, har der været bemærkelsesværdigt stille fra søsterens side.

Det har fået flere til at spekulere i, om Kim Yo-jong var død. Men efter måneder væk fra rampelyset træder hun nu frem igen.

Kim Jong-un med sin magtfulde søster, som menes at være nummer to i det lukkede land. Foto: AP

Kim Yo-jong, der også er personlig rådgiver for Kim Jong–un, var af flere eksperter formodet dræbt af sin bror, der tidligere har skilt sig af med familiemedlemmer, der kunne true hans position som Nordkoreas ubestridte leder.

Men tirsdag blev det rygte skudt endeligt ned, da Kim Jong-uns søster for første gang siden 27. juli talte til det nordkoreanske nyhedsbureau KCNA. Her langer hun ud efter naboen på den koreanske halvø.

Yo-jon er ifølge NK News ude med hård kritik af Sydkoreas udenrigsminister, som hun kalder for 'uforskammet'.

Det skyldes, at udenrigsminister Kang Kyung-wha ved et møde i Bahrain har sagt, at det er 'svært at tro på', at Nordkorea ikke har nogen coronatilfælde.

- Vi vil aldrig glemme hendes ord, og hun må muligvis betale dyrt for dem, siger Yo-jong til KCNA.

Nordkorea lukkede grænserne tilbage i januar for at undgå smitte.

Landet har længe insisteret på, at der ikke er nogen smittetilfælde, hvilket blev blandt andet gentaget af Kim Jong–un ved en stor militærparade i oktober.

Da raketmanden blev en flink lille fyr

Flere afløsere: Sådan kan verden se ud uden eneherskeren